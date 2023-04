Berlusconi telefona a Meloni, Salvini e Tajani

Telefonata di Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. “Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa“, ha risposto il vicepremier Salvini. I due leader hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan. Lo rende noto la Lega. Da quanto si apprende da alcune fonti bene informate, Berlusconi ha sentito telefonicamente anche la premier Giorgia Meloni sia oggi che nei giorni scorsi.

Contestualmente è arrivato anche il post del ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani: “E’ stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di Silvio Berlusconi. E’ stato un grande piacere informarlo sull’attività del governo e di Forza Italia e trasmettergli il grande affettuoso abbraccio di tutti noi. Aspettiamo il ritorno del nostro leader. Forza Silvio!“

Nel pomeriggio Marina Berlusconi, primogenita del leader di Forza Italia , è arrivata all’ospedale San Raffaele dove il padre è ricoverato da due settimane. In precedenza il Cavaliere ha ricevuto la visita di Eleonora, la quarta dei suoi figli, che ha lasciato la struttura dopo oltre un’ora. Arrivata a bordo di un van dai finestrini oscurati, alla fine è andata via senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti presenti. In mattinata è arrivato anche Orazio Fascina, padre della compagna Marta. Una presenza questa che ormai è diventata costante nel corso di questi 15 giorni: più volte, quotidianamente, è stato visto entrare e uscire dall’ospedale.

L’ Ospedale San Raffaele di Milano

Berlusconi, dopo 12 giorni in terapia intensiva, è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria dive ha passato la terza notte in maniera “tranquilla”. Stando a quanto riferito da fonti sanitarie hanno fatto sapere che per oggi non è previsto alcun nuovo bollettino sulle condizioni dell’ex presidente del Consiglio.