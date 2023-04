Berlusconi, ottavo giorno in ospedale: notte tranquilla

“Notte tranquilla” per Silvio Berlusconi da quanto si apprende negli ambienti ospedalieri . Per il presidente di Forza Italia si tratta della settima nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. C’è ancora incertezza sulla diramazione oggi, nell’ottavo giorno di ricovero, di un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier. Intanto però nelle parole di Luigi Berlusconi, il più piccolo dei cinque figli del leader di Forza Italia in visita anche oggi per circa un’ora e mezza dal padre, il Cavaliere “sta meglio“.

L’ultimo bollettino, diramato lunedì, riferiva di un “progressivo e costante miglioramento”, tanto da far esprimere un “cauto ottimismo” ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia.

Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri

Forza Italia fa quadrato attorno al suo presidente e leader , e rimanda al mittente tutte le insinuazioni di successione, riconoscendo in Berlusconi l’unico leader. Intanto la famiglia e gli amici più stretti non mancano di fargli sentire il loro appoggio e vicinanza con visite quotidiane. Ieri, il figlio minore Luigi, al termine della visita ha voluto ripetere il benaugurate gesto a cui ha ormai abituato: un pollice all’insù all’indirizzo dei giornalisti accompagnato dalla rassicurazione: “Sta bene, sta bene”. Quest’oggi un applauso dei deputati di centrodestra nell’Aula della Camera ha sottolineato l’augurio di pronto ristabilimento fatto da Paolo Emilio Russo nei confronti del Cavaliere.

“Seguo i bollettini sulla salute di Silvio Berlusconi. Gli auguro di rimettersi presto. È in terapia intensiva ed è un malato delicato ma spero possa riprendersi a tornare a tutte le sue attività”, questo il commento del ministro della salute Orazio Schillaci, intervistato dal Tg1. Anche oggi non sono previsti bollettini ufficiali sulle condizioni del leader di Forza Italia ma nel partito si registra un “cauto ottimismo“. Antonio Tajani, dopo la riunione della presidenza del Ppe, ha ringraziato tramite i social “Manfred Weber, che in apertura della riunione ha espresso auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi”.