Arrestato Lerario responsabile della Protezione civile in Puglia: aveva appena ricevuto una tangente da 10mila euro

Un ’imprenditore da quanto si apprende, avrebbe consegnato al dirigente regionale, considerato molto vicino al governatore Emiliano, una busta con denaro ritenuta una tangente, secondo quanto rende noto la Procura di Bari. L’imprenditore “ha in corso contratti di appalto per la somma di oltre 2.000.000 di euro con la Protezione Civile”

di REDAZIONE CRONACHE

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno arrestato in flagranza Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia (sezione Strategia e governo dell’offerta e, ad interim, sezione Protezione civile), per il reato di corruzione, nell’ambito di indagini in corso sul suo ruolo ed operato di dirigente della Protezione civile. Lerario difeso dall’avvocato Michele Laforgia del Foro di Bari è attualmente a disposizione della Procura della Repubblica che dovrà procedere alla richiesta di convalida dell’arresto dopo l’interrogatorio con il Gip.

Antonio Mario Lerario , 51 anni, sposato, originario di Acquaviva delle Fonti (in provincia di Bari) ritenuto uno stretto collaboratore del governatore pugliese Michele Emiliano, è stato tratto in arresto dalla Fiamme Gialle, qualche attimo dopo aver ricevuto da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia, la somma di 10mila euro in banconote da 50 euro contenuti in una busta. L’ imprenditore aveva dei contratti di appalto in corso presso la Protezione civile regionale, per l’importo di oltre due milioni di euro. Le indagini nel frattempo proseguono.

Lo scorso 13 aprile di quest’anno la Giunta regionale pugliese aveva affidato al dipartimento della protezione civile, guidato da Mario Lerario, il supporto logistico della campagna di immunizzazione, vale a dire l’organizzazione e la logistica della campagna vaccinale, al posto dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. In quella occasione, Lerario rivolgendosi ai pugliesi, aveva detto: “Noi pensiamo alla logistica però dobbiamo lavorare tutti insieme. Contribuiamo a rendere la campagna vaccinale il più partecipata possibile. Solo insieme ce la faremo. L’obiettivo è di sistema e richiede la partecipazione di ciascuno di noi”.

Il presidente della Regione Michele Emiliano, attraverso un comunicato stampa diffuso in serata “ha appreso con amarezza e sconcerto le notizie di stampa sull’arresto del dirigente Mario Lerario e ha immediatamente disposto la convocazione di una giunta straordinaria” deliberando il conferimento ad interim della Sezione protezione civile e della sezione Strategie e governo dell’offerta a Nicola Lopane, già dirigente regionale della sezione Raccordo e Controlli al sistema regionale.