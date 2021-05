ACCIAIERE D’ITALIA, EX ILVA. ARRIVA ALLA PRESIDENZA IL TOP MANAGER BERNABE’

Franco Bernabè ha confermato la sua nomina alla guida di Acciaierie d’Italia, la holding partecipata al 50 per cento da Invitalia e da Arcelor Mittal. La nomina di Bernabè è prevista per metà maggio e dovrebbe avvenire in concomitamza della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da ArcelorMittal, Ilva in A.S. e la stessa Invitalia contro la sentenza del Tar di Lecce del 13 febbraio scorso

di REDAZIONE ECONOMIA

Ospite di Lilli Gruber nel programma “Otto e mezzo” su La7, Franco Bernabè ex ad dell’Eni negli anni ’90 e per ben due volte ad di Telecom Italia tra il 1999 ed il 2013, ha risposto alla domanda della conduttrice sul suo prossimo incarico : ” Presidente dell’Ilva? Penso che lo sarò da metà maggio. L’Ilva è un patrimonio enorme del Paese, che non è stato gestito dal punto di vista ambientale. È un asset importantissimo, che va assolutamente sanato, nell’interesse del Paese, salvaguardando salute e ambiente di tutta la zona. È un impegno importante ma necessario” confermando la notizia sulla sua nomina anticipata dal CORRIERE DEL GIORNO sulla sua nomina alla guida di Acciaierie d’Italia. A chiederglielo sarebbe stato direttamente il presidente del Consiglio Mario Draghi, con il quale c’è un rapporto di amicizia e stima che risale ai tempi della gioventù.

“Lo stabilimento va risanato nell’interesse della salute ma anche dell’economia – ha aggiunto Bernabè – quella fabbrica è un patrimonio dell’Italia e noi abbiamo bisogno che venga rimessa a posto“. Insieme a lui, vecchio amico di Mario Draghi, dovrebbero far parte dei vertici della società (in quota INVITALIA) anche Stefano Cao e Carlo Mapelli, docente al Politecnico di Milano e grande esperto di siderurgia.

Per l’ILVA l’ennesimo nuovo progetto verte su una collaborazione pubblico-privato. Per Bernabè si profila un ruolo da traghettatore per assicurare un futuro all’industria dell’acciaio e renderla ecosostenibile. Quando nel 2022. come previsto dagli accordi sottoscritti fra INVITALIA ed ARCELOR MITTAL EUROPE tramite una nuova ricapitalizzazione vi sarà l’acquisizione dello Stato di un ulteriore quota azionaria del 10% (arrivando al 60% del capitale sociale) dell’ ex AMCO INVEST ITALY ed a quel punto l’azionista pubblico avrà il diritto di nominare l’amministratore delegato, mentre ad ARCELOR MITTAL spetterà di indicare il presidente privo di poteri gestionali.

La nomina di Bernabè è prevista per metà maggio e dovrebbe avvenire in concomitamza della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da ArcelorMittal, Ilva in A.S. e la stessa Invitalia contro la sentenza del Tar di Lecce del 13 febbraio scorso che confermava una ordinanza di un anno prima del sindaco di Taranto che disponeva la fermata degli impianti dell’area a caldo per motivi ambientali.