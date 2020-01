Rousseau costa 1,1 milioni, addetti raddoppiati. Contributi M5S decisivi per sopravvivenza

I contestatori battono anche un altro punto, e cioè quello dei 300 euro mensili , oltre ai 2000 forfettari, da versare obbligatoriamente come contributo per l’ Associazione Rousseau che così facendo aggira le norme sul finanziamento ai partiti. I 33-35 “morosi” che finiranno nel mirino dei probiviri sui 45-47 segnalati, di fatto contestano i costi della piattaforma ma anche il ruolo di Davide Casaleggio. “Un po’ strano che ci sia chi firma una candidatura in cui viene messo nero su bianco quel versamento per la piattaforma, viene votato su quella piattaforma e poi la contesta“, reagiscono alcuni “fedelissimi” di Di Maio e Casaleggio .

Secondo alcuni parlamentari grillini i soldi da versare obbligatoriamente sotto forma di donazione all’ Associazione Rousseau sono esagerati : in totale circa 1,1 milioni di euro l’anno. Una cifra che costituisce l’ossigeno per le casse di Rousseau. Infatti, dal 2017 al 2018 la piattaforma “controllata” da Davide Casaleggio ed i suoi soci, ha incredibilmente quasi triplicato i suoi costi di funzionamento.

I costi sono lievitati da 493mila euro a 1,1 milioni di euro. A “pesare” oltre alle spese legali (24,3%) sono sopratutto quelle triplicate per il personale (29,8): dai 103mila del 2017 si è arrivati ai 335mila euro nel 2018. Attualmente i dipendenti sono 10 , mentre in precedenza erano 4 part time, 2 full time, uno stagista e un collaboratore coordinato e continuativo. Costi che rischiano di diventare una voce “fissa” e pesante nel bilancio dell’ Associazione Rousseau .

I costi di mantenimento per la l’infrastruttura informatica pesano per il 19,6%, mentre sono schizzati i costi per la comunicazione balzati da 14mila a 87mila euro. I “pasdaran” del M5S si difendono: “Poco se si considera che stiamo parlando della piattaforma che regge la vita politica del primo partito in parlamento” , dimenticando però di non essere più il partito leader per voti in Italia motivo per cui alle prossime elezioni è prevedibile un forte ridimensionamento del peso politico.

I costi dovrebbero ancora aumentare, in quanto nel 2019 è stata sviluppata una nuova versione della piattaforma per ovviare sopratutto alle falle evidenziate dal Garante della Privacy. . Ma la piattaforma Rousseau, che doveva essere messa a disposizione agli “alleati” europei è rimasto inutilizzato a Bruxelles, il che la dice tutta sulla inesistente influenza politica degli europarlamentari a 5 Stelle. Rimangono quindi elevati ed ingiustificati gli ingenti costi di mantenimento che solo una pattuglia di oltre 300 parlamentari potrebbe garantire . Ed è per questo che Di Maio e Casaleggio hanno paura del voto degli italiani,