Polizia di Stato e AGCOM rinnovano l’accordo per la collaborazione nel settore delle comunicazioni

ROMA – E’ stato siglato l’accordo tra Polizia di Stato ed AGCOM l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per una più stretta collaborazione nell’accertamento, su tutto il territorio nazionale, delle violazioni alla legge n. 249/1997, nonché per l’accertamento di altre violazioni alla normativa nel settore delle comunicazioni. La convenzione firmata dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, e dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Angelo Marcello Cardani è finalizzata alla vigilanza, la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi sull’intero settore delle comunicazioni, attraverso l’attività del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni e le sue articolazioni periferiche

AGCOM svolgendo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste ricopre un ruolo determinante nella tutela degli utenti.Ciò è reso possibile grazie anche all’attività di accertamento di sua competenza che attraverso questa convenzione può essere coadiuvata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni attraverso il reperimento e nell’elaborazione di dati, notizie ed informazioni utili.

Il protocollo d’intesa si pone il fine di perfezionare e definire le modalità ed i criteri da seguire per lo svolgimento delle attività di collaborazione anche alla luce della intervenuta evoluzione delle tecnologie di settore Alla firma della convenzione erano anche presenti, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Armando Forgione e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi; per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il Segretario Generale AGCOM, Riccardo Capecchi e il Responsabile della comunicazione AGCOM David Nebiolo.