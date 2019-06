La guerra dei congiurati notturni contro il Csm: tutti contro tutti !

ROMA – Le nuove intercettazioni sul caso Csm portano nuovi scossoni nella magistratura italiana. Nel vertice di mercoledì prossimo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si parlerà di riforma della giustizia.

La “cupola” che voleva riscrivere la geografia del potere giudiziaria si arricchisce di nuovi protagonisti. Nelle carte dell’inchiesta condotta dalla Procura di Perugia compare un nuovo magistrato di un certo “peso” . Si tratta di Antonello Racanelli, procuratore aggiunto di Roma e segretario di Magistratura Indipendente, la corrente “conservatrice” che alle ultime elezioni ha portato nel Consiglio Superiore della Magistratura il maggior numero di eletti (cinque).

Dalla relazione del Gico della Guardia di Finanza alla Procura di Perugia emerge da una conversazione intercettata il 16 maggio scorso dal software spia “Trojan” installato nell’Iphone di ce Luca Palamara in cui si parla dell’esposto firmato dal “sodale” Stefano Rocco Fava anche con il procuratore aggiunto di Roma Antonello Racanelli, altro “sponsor” di Viola come capo dell’ufficio e segretario di Magistratura indipendente, che si sarebbe detto d’accordo con l’operazione suggerendo di far convocare al più presto il collega al Csm per confermare le sue accuse contro Pignatone e Ielo, questi ultimi vittime di una fuoco incrociato.

Racanelli dà infatti la sua benedizione all’operazione coordinata da Palamara in combutta con l’ex sottosegretario e ministro del Pd Luca Lotti di concerto con il deputato Pd e magistrato in aspettativa Cosimo Ferri, che doveva portare alla Procura di Roma il Pg di Firenze Marcello Viola e, contestualmente, fulminare, azzoppandolo disciplinarmente, Paolo Ielo, titolare dell’inchiesta Consip e uomo di fiducia del Procuratore uscente Giuseppe Pignatone.

Infatti, Antonello Racanelli, già procuratore aggiunto a Roma, (a lato nella foto) è il segretario della stessa corrente di cui è stato segretario da magistrato Cosimo Ferri, ed a a sua volta anche lui si muove. Nell’ultima settimana del maggio scorso, qualche giorno prima che il terremoto giudiziario deflagri rilascia un’intervista a Giacomo Amadori del quotidiano “la Verità“, cioè lo stesso giornale che insieme ad “il Fatto Quotidiano” avevano pubblicato e diffuso la notizia “bomba” dell’esposto di Fava contro Ielo. Un’intervista così titolata: “Magistratura Indipendente contro le gazzette dei Pm. Repubblica sulla Procura di Roma è inqualificabile“. In realtà i fatti dicono che ad essere inqualificabile sembra essere il vertice della sua corrente, ed anche qualche giornalista “schierato” ed allineato.

Anche il nome di Racanelli in realtà figura nelle relazioni della Guardia di Finanza sull’inchiesta di Perugia. Secondo quanto riportano alcuni giornali bene informati, risulta che Luca Palamara, ex presidente Anm ed ex consigliere del Csm indagato a Perugia per “corruzione” ed altri reati, avrebbe parlato anche con lui dell’esposto strumentale firmato dal “sodale” Fava , in quanto “supporter” per la nomina di Marcello Viola a procuratore capo di Roma.

Nei giorni scorsi Racanelli in una intervista al quotidiano Il Giornale aveva illustrato la posizione di Magistratura Indipendente rispetto ai suoi rappresentanti in consiglio, Corrado Cartoni, Antonio Criscuoli e Paolo Lepre, che si erano autosospesi (procedura che di fatto non esiste ) “Ai nostri tre consiglieri abbiamo rivolto un invito, saranno poi loro a decidere liberamente come comportarsi. Questo invito è stato deciso dall’organo più autorevole possibile, un’assemblea di corrente con centocinquanta magistrati presenti, e quindi è del tutto impensabile che adesso si torni indietro” . In realtà Cartoni e Lepre hanno preferito lasciare il Csm.

“Dietro alla richiesta di dimissioni dei nostri consiglieri c’è anche un calcolo preciso – aggiungeva Racanelli – per le regole interne al Csm, al loro posto entrerebbero i primi colleghi non eletti. Che però sono di altre correnti, e questo cambierebbe in profondità gli equilibri interni al Consiglio superiore, mortificando il voto dei magistrati italiani che appena un anno fa hanno scelto di voltare pagina. Per la prima volta il gruppo di potere che era stato egemone all’interno della magistratura, a partire da Area e Magistratura democratica, è stato messo da parte. È il gruppo che per anni ha trasformato l’Anm in un soggetto politico, che ha preteso di dettare la linea al Parlamento sulle politiche dell’immigrazione – sosteneva Racanelli – i magistrati italiani con il loro voto a nostro favore hanno detto che non ne vogliono più sapere. Utilizzare l’inchiesta di Perugia, che deve andare in fondo serenamente, per ribaltare la volontà dei magistrati italiani sarebbe un vulnus alla democrazia”. A queste posizioni tutte le altre correnti avevano protestato chiedendo che i consiglieri coinvolti, anche se non indagati, per motivi di opportunità avrebbero dovuto lasciare.

Racanelli questa mattina a sua volta si è dimesso dalla carica di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente di destra delle toghe che nei giorni scorsi , non sappiamo con quale coraggio…. aveva chiesto ai suoi rappresentanti del consiglio del Csm (presenti nelle carte dell’inchiesta) di ritornare al lavoro. Con un messaggio inviato ai colleghi nelle mailing list Racanelli ricorda che “da tempo avevo manifestato la volontà di lasciare tale incarico (in occasione della scadenza del mandato avvenuta nelle scorse settimane) ed in occasione dell’assemblea generale del 5 giugno avevo già messo a disposizione il mio incarico. Motivazioni e valutazioni saranno esposte nella sede naturale, cioè nell’assemblea generale che si terrà nei giorni 5 e 6 luglio. Allo stato, dico solo che non parteciperò al ‘festival della grande ipocrisia‘ di molti esponenti di rilievo della magistratura associata”. Un’ipocrisia che anch’egli dimostra di conoscere molto bene.

Nel frattempo il vicepresidente del Csm, David Ermini, smentisce un proprio presunto coinvolgimento nelle trame oggetto dell’ inchiesta dei magistrati di Perugia: “Smentisco in modo fermo di aver partecipato ad incontri con Palamara, Ferri e Lotti riguardanti le nomine di alcuni procuratori. L’incontro di cui si parla risale al 2018, nel periodo della mia elezione. E i toni e le espressioni che costoro usano nei miei confronti sono la prova che mi consideravano un ostacolo ai loro piani. Il mio unico punto di riferimento è sempre stato il presidente della Repubblica“. Persino il suo predecessore a Palazzo dei Marescialli Giovanni Legnini (Pd), interviene per riconfermare, come già fatto dal Quirinale che: “Il presidente Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine di magistrati ed ha sempre garantito l’autonomia del Csm“. Affermazioni queste che smontano le tesi difensive del senatore Luca Lotti (Pd).

Luca Palamara, il pm indagato per corruzione cerca di difendersi invece dall’accusa, che sembra emergere da una delle sue frasi, cioè quella della strategia pianificata per insabbiare il caso Consip e salvare l’ex ministro Luca Lotti , suo “alleato-complice” dalle ultime intercettazioni : “Al momento della conversazione, il caso Consip era già stato definito con richiesta di rinvio a giudizio. Nulla quindi avrei potuto fare. Il mio discorso era ipotetico e riferito al passato“. Lotti non sapendo come difendersi utilizza la stessa teoria “difesa” del suo collega Cosimo Ferri : “Nessuno si chiede se sia lecito pubblicare queste intercettazioni” e sostiene che “In ogni caso, come si capisce bene leggendo, niente è vero circa il mio interessamento su Consip“. Invece dalla lettura di evince eccome il suo interessamento !

Il procuratore di Genova, Francesco Cozzi si appresta ad acquisire gli atti dell’inchiesta di Perugia per quello che riguarda il tentativo di screditare il suo collega Giuseppe Creazzo, attuale procuratore capo di Firenze, in quanto la competenza sulla procura fiorentina è nel capoluogo ligure. Creazzo non è indagato e la denuncia, spiega Cozzi, è precedente ai lavori della commissione del Csm sulle nomine. Il procuratore aggiunto di Napoli Giuseppe Borrelli, candidatosi per il ruolo di procuratore capo a Perugia, ha presentato un esposto alla Procura di Perugia per tutelarsi dalle voci di un suo coinvolgimento.

Ieri si sono riuniti i magistrati aderenti ad Unicost. “Il coinvolgimento di nostri iscritti impone pubbliche scuse a tutti magistrati italiani ” si legge nel documento approvato per acclamazione che si conclude con “Un grato riconoscimento al presidente Mattarella, custode della nostra autonomia“.