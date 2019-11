Ilva. Il contratto smentisce Di Maio ed il M5S. ArcelorMittal ha ragione da vendere. Ecco le prove

Sempre nell’addendum al contratto siglato il 14 settembre 2018 c’è qualcos’altro che merita di essere letto con attenzione: “L’affittuario (cioè Arcelor Mittal n.d.r.) potrà altresì recedere dal contratto qualora un provvedimento legislativo o amministrativo, non derivante da obblighi comunitari, comporti modifiche al Piano Ambientale come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale“.

L’addendum-accordo di modifica è del 14 settembre 2018, cioè quando a Palazzo Chigi il premier era Giuseppe Conte ed al ministero dello Sviluppo economico il ministro era Luigi Di Maio, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle.

Una norma contrattuale che chiarisce ogni equivoco possibile ed immaginabile. In caso di modifica al piano ambientale, che comporti la conseguente rimodulazione dell’attività economica e quindi modifichi la previsione del “break-even” cioè il punto di pareggio operativo dell’acciaieria, anche in questo caso ArcelorMittal aveva il diritto di restituire le chiavi. Un punto cardinale è proprio l’accordo di metà settembre 2018, a firma Di Maio, a specificare tutto ciò punto per punto. Ed è proprio con questo documento che Arcelor Mittal ha blindato i suoi diritti contrattuali, che gli hanno consentito di depositare un atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Milano, necessario e propedeutico legalmente a poter riconsegnare le chiavi dell’ azienda ai commissari dell’ ILVA in amministrazione straordinaria.

La decisione di Arcelor Mittal di restituire l’acciaieria di Taranto è conseguenziale a tutto ciò che è successo dopo il settembre del 2018. L’attuale Governo Conte ha cancellato la non punibilità (noto a tutti come “scudo penale”), a causa di uno scontro interno fra “bande” di incapaci ed irresponsabili del Movimento Cinque Stelle, da sempre favorevoli alla chiusura dell’impianto, e la Lega, da sempre contraria alla chiusura . Il paradosso è che adesso, il Governo Conte dopo aver provocato questo disastro, sta provando a discutere con ArcelorMittal su come fare a rendere in ogni caso possibili i lavori ambientali, senza che la relativa realizzazione possa causare qualsiasi responsabilità giudiziaria all’azienda ed ai suoi managers, per degli eventuali problemi causati da altri, in passato , per i quali qualsiasi imputazione ad Arcelor Mittal costituirebbe una “follia” giudiziaria. Di cui a Taranto in passato, ne abbiamo viste più di una….

Il Governo Conte prima di revocare lo scudo giuridico, mentendo ha più volte sostenuto che la non punibilità non c’è. Sempre se dopo l’addendum siglato lo scorso 14 settembre 2018, non vi siano stati ulteriori aggiornamenti rispetto ai documenti da noi pubblicati, infatti, l’accordo di modifica del contratto dice esattamente il contrario di quanto hanno sostenuto il premier Giuseppe Conte, e tutti gli esponenti politici al governo del M5S. Inoltre, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa stava lavorando alla restrizione dell’ Aia l’ Autorizzazione Integrata Ambientale . Ulteriori prescrizioni significano di fatto maggiori investimenti non prevedibili all’atto della partecipazione alla gara. Nuove prescrizioni potrebbero significare anche un livello produttivo inferiore rispetto a quello preventivato. ed è qui che nasce il rischio per Arcelor Mittal di non poter raggiungere alcun vantaggio economico dalla gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Non è un caso se Moody’s, la seconda delle tre sorelle del rating mondiale che stila la classifica del merito di credito seguita da tutti gli investitori mondiali, entra a gamba tesa nella drammatica vicenda dell’ex Ilva in amministrazione commissariale e preso in gestione da ArcelorMittal e di cui gli indiani hanno deciso dopo un anno di gestione di disfarsi. In sostanza, per gli analisti dell’agenzia americana Lakshmi e Aditya Mittal prima lasciano ILVA e meglio è. “Stiamo cambiando le prospettive sulle valutazioni di ArcelorMittal in negativo, riflettendo il forte calo degli utili del gruppo registrato quest’anno nel contesto della lenta domanda del mercato finale“, ha affermato Goetz Grossmann, analista principale di Moody’s per ArcelorMittal in occasione della conferma del rating Baa3 all’azienda associato però a un taglio dell’outlook (cioè le prospettive n.d.r.), rivisto da “stabile” a “negativo“.

L’esperto analista finanziario ha aggiunto: “In particolare se la debolezza del mercato dovesse persistere più a lungo del previsto o addirittura peggiorare durante il 2020″ ci sarebbe “una pressione negativa sul rating” con un passaggio che ha fatto tremare i polsi non solo a Taranto, ma anche fra i partiti della maggioranza parlamentare che sostengono il Governo Conte che stanno cercando, al momento senza alcun successo, di scongiurare l’esplosione di una vera e propria “bomba sociale” a Taranto e provincia, ma anche in Liguria, fra gli oltre 20mila dipendenti diretti e dell’indotto che rischiano il posto, oltre uno stop del Pil del -1,4% . “Allo stesso modo – ha spiegato Grossmann – l’incapacità di eseguire il ritiro e la risoluzione proposti del contratto di locazione e successivo acquisto di Ilva in modo agevole e tempestivo aggiungerebbe ulteriore pressione di downgrade“.