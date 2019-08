Ecco le consultazioni al Quirinale per la crisi di governo

ROMA – Nel pomeriggio di oggi martedì 27 agosto partono le consultazioni del Quirinale fino alle ore 19 di mercoledì 28 agosto si terrà il secondo giro di consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Colle ha comunicato il calendario degli incontri. L’ex capo dello Stato e senatore Giorgio Napolitano, non essendo presente a Roma, sarà sentito telefonicamente. L’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato il calendario delle consultazioni.

Mattarella incontra il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Tocca al presidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Roberto Fico.

Gruppo parlamentare misto del Senato, composto da Loredana De Petris, presidente del Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica; Riccardo Nencini, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “PSI“; Pietro Grasso, rappresentante della componente “Liberi e Uguali“; Emma Bonino, rappresentante della componente “Più Europa con Emma Bonino“; Ricardo Antonio Merlo, rappresentante della componente “MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero“.

Gruppo parlamentare misto della Camera dei Deputati composto da Manfred Schullian, presidente del Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei Deputati; Alessandro Fusacchia, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “+Europa-Centro Democratico“; Renate Gebhard, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente Minoranze linguistiche; Maurizio Lupi, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “Noi con l’Italia – USEI“; Beatrice Lorenzin, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “CIVICA POPOLARE AP-PSI-Area Civica“; Catello Vitiello, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “Sogno Italia-10 volte meglio“; Antonio Tasso, rappresentante della componente “MAIE Movimento Associativo Italiani all’Estero“.

Gruppo parlamentare “per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato composto da Julia Unterberger, presidente del Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT,UV)” del Senato; Albert Lanièce, vice presidente (UV); Gianclaudio Bressa, componente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie.

Gruppo parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei Deputati composto da Federico Fornaro, presidente del Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera; Rossella Muroni , vice presidente vicario del Gruppo.

Gruppo parlamentare “Fratelli d’Italia” del Senato e della Camera composto da Luca Ciriani e Tommaso Foti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e Vice Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati; Giorgia Meloni, Capo del Movimento “Fratelli d’Italia“.

Gruppo parlamentare “Partito Democratico” del Senato e della Camera composto da Andrea Marcucci; Graziano Delrio, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni, rispettivamente Segretario e Presidente del “Partito Democratico”; Paola De Micheli, vice segretario del “Partito Democratico“.

Gruppo parlamentare “Forza Italia – Berlusconi Presidente” del Senato e della Camera composto da Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Forza Italia – Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Partito “Forza Italia – Berlusconi Presidente”.

Gruppo parlamentare “Lega-Salvini premier” del Senato e della Camera composta da Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Matteo Salvini, Segretario Federale del Partito “Lega – Salvini Premier“.

Gruppo parlamentare “Movimento 5 Stelle” del Senato e della Repubblica composto da Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “MoVimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Luigi Di Maio, Capo della forza politica “MoVimento 5 Stelle“.