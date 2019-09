Conte incassa la fiducia al Senato. Scontro con Salvini. I Cori dai banchi dei leghisti: 'Vergogna'

Poi Salvini ha attaccato Conte sulle trattative in corso nella maggioranza in merito a una nuova legge elettorale di tipo proporzionale: “Chi prende un voto in più governa. Se voi andate avanti su questo tema raccoglieremo le firme. Con questa legge vogliono garantire l’inciucio a vita“. Rivolto infine a Conte ne ha criticato lo stile: “Noi siamo in Europa, i miei figli cresceranno in Europa, ma la vogliamo diversa. E vogliamo un’Italia a testa alta: l’immagine dell’uomo che sussurrava alla Merkel non fa bene al Paese. A proposito di stile…alla faccia. Lo stile è sostanza, non apparenza, non dipende solo dalla cravatta, dalla pochette e dal capello ben pettinato“.

Le replica di Conte

“Molte dichiarazioni sono rimaste ferme all’8 agosto. Con una certa arroganza qualcuno unilateralmente ha deciso di portare l’Italia alle elezioni da ministro dell’Interno e sempre unilateralmente e arbitrariamente di concentrare definitivamente nelle proprie mani tutti i poteri: pieni poteri. Se questo era lo schema, l’obiettivo e il progetto è comprensibile che tutti coloro che lo hanno ostacolato per senso di responsabilità e nel rispetto della costituzionesiano diventati nemici”, ha risposto Conte nella sua replica in Senato, tra le proteste dai banchi della Lega. E ha proseguito: “Assegnare ad altri le proprie colpe non è da leader”. Per tutta risposta i senatori leghisti gli hanno intonato in coro “Dignità, dignità“.

Durante il dibattito parlamentare ci sono stati momenti di bagarre dopo che la senatrice leghista Borgonzoni ha mostrato una maglietta che faceva riferimento a Bibbiano. La presidente Elisabetta Casellati ha sospeso la seduta, che è ripresa poco dopo. Fibrillazioni anche al primo intervento di una senatrice grillina. Cori “elezioni, elezioni” e “Bibbiano, Bibbiano” hanno subito accompagnato l’intervento del dem Dario Stefàno. Anche Conte è stato appellato in aula dal coro “traditore, traditore”.