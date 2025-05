Palmisano (Pd) è il nuovo presidente della Provincia di Taranto

Le elezioni di secondo livello nel territorio ionico. Le operazioni di voto si sono tenute questa sera

Gianfranco Palmisano ha ottenuto il 45.28 per cento grazie a 170 voti equivalenti a 43.232 voti ponderati , così superando nella competizione elettorale Ciro D’Alò sindaco di Grottaglie con il 21,89% , che ha ricevuto 78 voti equivalenti a 20.901 voti ponderati ed Adoldo Alfredo Longo sindaco di Maruggio che ha raccolto 151 voti (32,83%) grazie a 31.346 voti ponderati. Le votazioni si sono svolte oggi dalle 8 alle 20 con seggio unico nella Sala Consiliare “Paolo Tarantino” del Palazzo della Provincia di Taranto . Palmisano è quindi il nuovo Presidente della Provincia di Taranto. Gli aventi diritto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia erano 423 di cui 27 sindaci e 396 consiglieri comunali. Alle urne si sono recati 401 elettori con un’affluenza del 100%. Nessuna scheda bianca e soltanto 2 schede nulle (0,5%), .



Palmisano è nato a Bari il 2 settembre 1987, ed ha iniziato il suo percorso politico si da giovanissimo , quando a 20 anni ricopre il ruolo di vice-coordinatore delle politiche giovanili nel Gruppo dei Giovani di Valore della Regione Puglia. Nel 2012 viene eletto per la prima volta consigliere del Comune di Martina Franca. Dal 2013 ricopre il ruolo di Assessore comunale ai Lavori Pubblici. È sindaco del Comune di Martina Franca dal 2022. Nel gennaio 2025 è stato eletto coordinatore regionale di ANCI Giovani Puglia, confermando la sua centralità nel panorama politico pugliese.

Palmisano subito dopo l’esito delle votazioni ha commentato la sua elezione : “È una forte emozione e una grande responsabilità. È la vittoria del campo largo jonico. Grazie al sostegno dei Consiglieri e Sindaci che hanno creduto in un progetto condiviso, sono stato eletto Presidente della Provincia di Taranto. La percentuale del 45,28% dimostra la fiducia e la stima nei miei confronti che mi impegnerò a ricambiare. Grazie di cuore a ognuno per il prezioso sostegno e la fiducia dimostrati sin dall’inizio di questo percorso. Con la mia elezione ha vinto una squadra di amministratori che ogni giorno lavorano per il bene dei cittadini con impegno, competenza e passione” ed ha aggiunto “. Ha vinto una classe politica dinamica e pulita, che ha un modo nuovo di fare politica e capacità di fare squadra. Con la squadra di consiglieri provinciali e con tutti i sindaci lavoreremo per una Provincia più vicina ai cittadini e più efficiente. Lo faremo con spirito di servizio, concretezza ed entusiasmo, mettendo a disposizione della terra jonica energie, esperienza e passione, impegnandoci soprattutto sui temi fondamentali come viabilità, scuole e ambiente. Insieme possiamo scrivere una bella pagina per tutta la nostra comunità della Provincia di Taranto. Ancora avanti insieme”.

Il neo-eletto presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano ha quindi annunciato il suo programma: “Infrastrutture, edilizia scolastica, viabilità e cura del territorio saranno le priorità di questa Amministrazione. Ora è il momento di accelerare, sarà un lavoro di squadra. Ringrazio tutti i sindaci ed i consiglieri del campo largo ionico che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato per la nostra provincia” ha dichiarato .