Essere genitori: esiste un numero perfetto di figli?

Viviamo in una società dei nostri tempi in cui avere figli non è più un traguardo che deriva dal vero amore e dal buon funzionamento della relazione ma bensì un vero e proprio obbligo della vita matrimoniale. Può il numero dei figli influenzare la felicità del genitore o della coppia?

di Silvia Signore

In queste settimane al centro del gossip vi sono stati molte celebrity italiane e non che hanno attirato l’attenzione per essere diventati papà o mamma. Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo salentino dei Negramaro, ne è l’esempio, è diventato papà qualche giorno fa per la seconda volta, diventando genitore del piccolo Michele assieme alla campagna Ilaria Macchia . Il web è stato letteralmente invaso da molteplici video, in uno quali che ritraeva il cantante in atteggiamenti molto teneri mentre cantava la sua celebre canzone “La prima volta” tenendo il figlio tra le sue braccia.

Fiocco rosa anche per Megan Fox diventata mamma per la quarta volta , che si troverà ad affrontare la recente nascita e crescita della figlia da sola a seguito alla separazione con il compagno Machine Gun Kelly avvenuta nel corso della gravidanza . Sarà questa una scelta dettata soltanto dagli ormoni ? Sarà il tempo a fornici la risposta. Tutte queste notizie hanno scaturito in noi la curiosità che ci ha portato a farci una domanda: ma esiste un numero perfetto di figli per essere felici? A quanto pare, secondo alcuni studi, si.

Viviamo in una società dei nostri tempi in cui avere figli non è più un traguardo che deriva dal vero amore e dal buon funzionamento della relazione ma bensì un vero e proprio obbligo della vita matrimoniale. Nonostante avere dei figli sia una delle cose più belle che si possa sperimentare nella vita, anche questa deve essere considerata come un’esperienza fortemente soggettiva e che non trova la stessa risposta in tutte le persone. Può il numero dei figli influenzare la felicità del genitore o della coppia?

L’ economista americano Bryan Caplan sostiene che la risposta giusta sia avere 4 figli , sostenendo però che molti genitori rendono l’essere genitore una cosa inutilmente dispendiosa, stressante, terribile perché molte delle cose che richiedono tempo e denaro e che i genitori attuano nella speranza di aiutare i loro figli ad aver successo caricandoli di attività extrascolastiche e costringendoli a frequentare scuole private, in realtà tutto ciò non contribuisca realmente ai loro futuri guadagni o alla loro futura felicità. Secondo l’economista, si dovrebbe rivedere l’approccio all’educazione dei figli e poi prendere in considerazione l’idea di averne più di uno.

In uno studio più recente condotto in Europa, il numero perfetto e al quale ogni famiglia dovrebbe ambire è il numero magico dei due figli. Secondo recenti studi averne di più non porta alcuna gioia aggiuntiva ma al contrario complica ancora di più le cose. Nell’immaginario collettivo la famiglia perfetta è composta da 4 componenti, un curioso ideale che resiste nel tempo: madre, padre, un figlio maschio e una figlia femmina. Senza dimenticare che l’assoluta perfezione per la collettività desidererebbe un il figlio maggiore che sia il maschio e che possa poi contribuire alla sicurezza della sorella minore. Ma questi sono solo stereotipi e false credenze.

In un era in cui la crisi avanza e l’inflazione impazza, è difficile non considerare che il numero ideale di figli non possa non dipendere dall’andamento dell’economia mondiale. Il numero ideale di due figli per famiglia rappresenta una rottura col passato: nel 1957, solo il 20% della popolazione sosteneva che la famiglia ideale dovesse avere due bambini o meno, mentre il 71% ne preferiva tre o più.

L’andamento dell’economia globale ha inciso parecchio sul desiderio di avere figli: durante il “Baby Boom” i genitori felici erano considerati quelli con tre, quattro, o cinque bambini, ma il numero è crollano man mano che è aumentato il costo della loro educazione e che sempre più donne hanno iniziato a lavorare a tempo pieno, sviluppando anche forte senso di frustrazione all’idea di essere ridotte solo al ruolo di madre. La verità è che Il numero ottimale di figli dipende dai desideri e dalle possibilità di ogni singola famiglia.

Ma forse la felicità non risiedere semplicemente nella scelta di avere o no dei figli?

Come ben noto avere un figlio apporta una cambiamento sostanziale nella propria vita , ed alle volte proprio chi decide di avere un figlio non fa i conti con questa realtà, non considerando quanto la propria vita possa in seguito cambiare, senza considerare come cambino l’impiego del tempo, dei soldi, delle emozioni, della mente e soprattutto dell’intimità della coppia, ed è proprio l’assenza di attenta riflessione a priori che poi genera malessere e frustrazione. E’ doveroso chiedersi se si desideri godere di una vita incentrata sugli adulti, se si ami le attività di svago costose, se si apprezzino le relazioni intime con il proprio partner, e se si desideri dedicare il proprio tempo alla carriera, se le risposte dovessero essere positive allora non avere figli è la scelta giusta”. In definitiva, se proprio non possiamo fare a meno di chiedercelo, il numero ideale oggettivo di figli non esiste.