Volley. Arianna Manfredini esordio da record in Serie A: in campo a 13 anni !

La pallavolista classe 2001 è entrata tra gli applausi nel finale della partita tra Casalmaggiore e Concorezzo

di Redazione Sport & Motori *

Nuovo e record e pagina di storia del volley. Nel corso dell’ultima partita di campionato tra Casalmaggiore e Concorezzo, Arianna Manfredini pallavolista classe 2001 del Volleyball Casalmaggiore, ha esordito a 13 anni e 4 mesi e 28 giorni, battendo il record precedente di Francesca Piccinini che esordì a 14 anni compiuti, così diventando la piccola Arianna la più giovane debuttante della Serie A femminile, dopo qualche giornata che scalpitava in panchina senza però concretizzare l’esordio storico.

Accompagnata dal boato e gli applausi del pubblico e sostenuta dai sorrisi affettuosi delle compagne di squadra, la Manfredini è entrata in campo sul 24-16 del terzo set (partita vinta 3-0 dalla sua squadra) al posto della titolare Giorgia Faraone così vivendo l’emozione della sua prima presenza in campionato solo per pochi minuti, sufficienti a scrivere una bellissima pagina di sport.

Arianna Manfredini ha iniziato a giocare a volley sin da piccola, grazie all’influenza della sua famiglia. e nel suo percorso di crescita ha partecipato a numerosi tornei giovanili, facendo esperienze importanti che hanno contribuito a formare le sue qualità tecniche. L’esordio in Serie A, non è stata quindi una sorpresa per chi l’aveva seguita sui campi di gioco e conosceva le sue qualità tecniche ed agonistiche .



La giovane atleta, che milita nella squadra della sua città, ha dimostrato un talento straordinario, riuscendo a calcare il campo da gioco con una determinazione che va ben oltre la sua età. Risulta difficile non sottolineare il significato di questo evento, che aggiunge un’altra pagina alla storia dello sport italiano. Arianna infatti ha colpito non solo per la sua giovane età, ma anche per la padronanza tecnica che ha dimostrato, degna di una giocatrice ben più esperta.

La Manfredini ha già dimostrato sul campo nel suo esordio che non teme le sfide. La sua grinta e la determinazione potrebbero portarla in alto nel mondo del volley, ed è sicuramente un’atleta da seguire nei prossimi anni, con l’auspicio di vedere brillare questa giovane pallavolista.

Il suo debutto ha sollevato un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati del volley. Infatti i social media ed i network online sono stati letteralmente invasi dai messaggi di congratulazioni, sia da parte di tifosi che da atlete ed atleti professionisti. Diverse figure del volley, tra cui ex sportivi illustri e allenatori, hanno espresso il loro apprezzamento per il talento e la grinta mostrati dalla giovane protagonista. “Essere la più giovane giocatrice a entrare in Serie A è un traguardo straordinario, che rappresenta il frutto di tanto impegno. Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide e a dare il massimo per la finale di domani” ha commentato la Manfredini al termine della partita.