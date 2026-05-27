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27 Maggio 2026 21:24
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27 Maggio 2026 21:24

Milano, rissa tra gang. Un morto alla stazione Certosa, gli aggressori fuggiti in treno

  • Cronaca Lombardia, Cronaca Nera, Cronache
L'episodio è avvenuto all'altezza del binario 6, secondo quanto riferiscono i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica. Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni.

È finita in tragedia l’ennesima lite tra gang a Milano, questa volta nella periferia nord. Prima la rissa, poi le coltellate e la corsa in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera, un ragazzo di 22 anni nato in Italia ma di origini sudamericane, è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano Certosa, in via Mambretti. Il giovane sarebbe stato vittima di una aggressione, forse scattata in seguito a una rissa. 

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, che hanno trovato il giovane, nato a Milano, con una grossa ferita da arma da taglio ed hanno attivato i soccorsi. I sanitari dell’Areu 118 hanno trasferito il ragazzo con una ferita alla gamba sinistra, in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione, di quanto accaduto, gli aggressori, una decina, hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello all’altezza del binario 6. Il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti che gli hanno provocato ferite gravi. I soccorritori del 118 lo hanno rianimato sul posto e poi, in condizioni disperate, lo hanno trasferito in ospedale, dove poche ore dopo è morto. Il fratello invece ha riportato solo abrasioni. Il gruppo dei partecipanti alla rissa, che sarebbero a loro volta di origine sudamericana, è fuggito in treno. Sul caso sta indagando la Polizia. 

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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