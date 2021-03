UFFICIALE DELLA MARINA ARRESTATO PER SPIONAGGIO MILITARE CON LA RUSSIA: “HA DATO DOCUMENTI SEGRETI NATO AI RUSSI”.

Il capitano di fregata della Marina Militare italiana in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e l’ufficiale russo distaccato presso l’ambasciata di Mosca a Roma, sono stati fermati dopo uno scambio di documenti. e soldi

di REDAZIONE POLITICA

Un capitano di fregata della Marina Militare italiana è stato arrestato ieri sera, martedì 30 marzo, dai Carabinieri del ROS, che lo hanno fermato assieme ad un ufficiale delle forze armate russe, probabilmente in forza all’ FSB il servizio segreto russo, entrambi accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. La brillante operazione è avvenuta durante un incontro clandestino tra i due, sorpresi proprio mentre l’ufficiale italiano cedeva al militare russo dei documenti “classificati” NATO in cambio di 5mila euro in contanti.



il generale dei carabinieri Mario Parente, direttore dell’ AISI

La prima segnalazione sui rapporti tra i due è arrivata qualche mese fa dall’ Aisi, l’agenzia per la sicurezza interna guidata dal generale Mario Parente (ex comandante del ROS dei Carabinieri), con il fattivo supporto dello Stato Maggiore della Difesa, che fatto attivare le procedure per controllare i movimenti dei due. Quando si è avuta la certezza del passaggio dei soldi ma soprattutto di poter provare le attività di spionaggio russo è scattata l’operazione del ROS che ha portato al fermo dei due.

Palazzo Caprara sede dello Stato Maggiore della Difesa

Il capitano di fregata della Marina italiana ha prestato in servizio nello Stato Maggiore della Difesa, il comando di tutte le forze armate italiane. che ha sede in via XX Settembre a due passi dal Quirinale: un incarico quindi che gli avrebbe consentito di avere accesso ad una vasta area di informazioni sull’attività della nostra Difesa, ma anche di quella dell’Alleanza Atlantica NATO. L’ufficiale corrotto della Marina militare risponde dell’ accusa di aver venduto ai “servizi” russi dei documenti riservati è stato tradotto in carcere militare, dopo la perquisizione della sua abitazione. L’esame del materiale rinvenuto sequestrato nell’appartamento del militare corrotto avrebbe confermato che oltre a dossier militari italiani, avrebbe ceduto anche dei documenti “top secret” della NATO così mettendo a rischio non solo la sicurezza nazionale, ma anche quella degli altri Paesi dell’ alleanza atlantica.

Questa non è la prima volta che vengono alla luce rapporti tra italiani corrotti ed i servizi russi per la cessione di materiale riservato. Sinora era avvenuto quasi sempre per attività industriali, mentre questa volta il tradimento dell’ufficiale corrotto della Marina Militare ha aperto uno scenario inquietante sul quale anche il Ministero della Difesa italiano dovrà fare delle necessarie verifiche.

Un episodio gravissimo che conferma come anche il nostro Paese sia coinvolto nella nuova strategia offensiva russa. Oltre alle attività di influenza denunciate negli ultimi anni, a partire dalle campagne di disinformazione lanciate su profili social anonimi e le notizie diffuse da organi vicini al Cremlino per delegittimare il Governo italiano, adesso c’è la prova di un’iniziativa dichiaratamente ostile, come lo spionaggio.

la sede diplomatica dell’ Ambasciata russa a Roma

L’ufficiale russo, che era in servizio presso l’ambasciata russa in Italia, e quindi in possesso di passaporto diplomatico, è stato immediatamente espulso dal Ministero degli Esteri italiano insieme al suo diretto superiore: lo status di diplomatico impedisce infatti che possano essere arrestati. La Farnesina ha immediatamente convocato al ministero l’Ambasciatore russo Sergey Razov al quale sono state comunicate le misure adottate dall’Italia. Lo ha reso noto il Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, Elisabetta Belloni.

L’ ambasciata russa a Roma ha auspicato – attraverso fonti dell’ambasciata con una nota ufficiale – che l’arresto del diplomatico russo non comprometta le relazioni tra i due Stati limitandosi a dire “Confermiamo il fermo di un funzionario dell’ufficio dell’Addetto Militare. Stiamo verificando le circostanze dell’accaduto. Per adesso riteniamo inopportuno commentare. In ogni caso ci auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la Russia e l’Italia“.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha reso noto che “In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’ambasciatore russo in Italia, abbiamo trasmesso a quest’ultimo la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra Intelligence e tutti gli apparati dello Stato che ogni giorno lavorano per la sicurezza del nostro Paese”.