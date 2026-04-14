Trump al Corriere: “Scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”

Donald Trump contro Giorgia Meloni. E sulle parole della premier italiana dopo l'attacco del presidente Usa al Papa: "E' lei a essere inaccettabile, non parliamo da molto"

Il presidente degli Stati Uniti critica la presidente del Consiglio in un’intervista telefonica rilasciata al Corriere della Sera. “(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo“, dice Trump. E alla domanda se abbia parlato di questo con la premier, replica: “No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”.



Il presidente americano insiste e attacca la Meloni: “Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. E’ molto diversa da quello che pensavo…Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese, l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa”.

Trump torna poi a ripetere che l’Europa sta “distruggendo sé stessa dall’interno” con le sue politiche di immigrazione e con quelle legate all’energia: “Pagano i più alti costi del mondo per l’energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto”. Quando il Corriere chiede se abbia chiesto all’Italia l’uso di dragamine per lo stretto di Hormuz, il presidente americano afferma: “Ho chiesto di inviare tutto quello che vogliono, ma non vogliono perché la Nato è una tigre di carta“.

Il presidente americano replica anche alle parole di Meloni, che ha definito “inaccettabili” gli attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV: “È lei che è inaccettabile perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità“. Il presidente ha inoltre affermato di non parlare con Giorgia Meloni “da molto tempo“.

Trump torna imperterrito a criticare il pontefice, affermando che Papa Leone “non capisce, e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”.

la segretaria nazionale del PD Elly Schlein

Schlein: “Condanna unanime per gli attacchi di Trump a Meloni”

Elly Schlein ha preso la parola nell’Aula di Montecitorio per difendere la premier Giorgia Meloni “dopo i gravissimi attacchi del presidente americano Donald Trump, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. L’Italia è un paese libero e sovrano e la nostra costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun leader straniero può permettersi di insultare e minacciare il nostro Paese e il nostro governo. Chiediamo su questo condanna unanime“.

“Diamo solidarietà all’Istituzione Presidenza del Consiglio italiano ma questa è la moneta con cui ti ripagano, ci sono servi sciocchi, talmente sciocchi, che persino i padroni poi li prendono in giro. Solidarietà all’Istituzione ma Meloni ha portato avanti l’alleanza partitica tra destre sovraniste che poi fatalmente vanno in corto circuito”. Lo ha detto Riccardo Ricciardi, capogruppo di M5s intervenendo in Aula della Camera riferendosi alle parole di Trump sulla premier Meloni ma specificando che la solidarietà è rivolta all’Istituzione e non alla premier.

Per Carlo Calenda, leader di Azione, “Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo. Il che è già più di quello che hanno fatto tanti altri. E spero davvero che davanti a questo attacco di Trump al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente”.

Difende la premier Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico: “Ci sono momenti in cui la politica italiana deve difendere il proprio presidente del consiglio, sia che siamo in maggioranza che – come nel caso del Pld – in opposizione. Trump si sta comportando come quello che ha imboccato l’autostrada contro mano e pensa ‘guarda questi, che hanno tutti imboccato l’autostrada in direzione sbagliata“.

Tajani: “Solidi alleati degli Usa ma Meloni difende gli interessi dell’Italia”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha difeso la premier dopo le critiche di Trump . “Noi siamo e rimaniamo sinceri sostenitori dell’unità dell’Occidente e solidi alleati degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà, rispetto e franchezza reciproci”, ha scritto su X. “Siamo abituati a dire ciò che pensiamo perché questo fanno le persone serie. Fino a oggi il presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona coraggiosa. Non si sbagliava perché è una donna che non rinuncia mai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo”, ha assicurato. “Il presidente del Consiglio con il governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse dell’Italia”, ha spiegato.

il ministro della Difesa Guido Crosetto

Crosetto, “essere alleati non significa accettare tutto in silenzio”

“L’amicizia tra Nazioni alleate si fonda sul rispetto, non sulla rinuncia alla propria autonomia di giudizio. Essere alleati non significa accettare tutto in silenzio, ma avere il coraggio di dire con chiarezza ciò che si ritiene giusto” scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Il legame tra Italia e Stati Uniti – spiega Crosetto – non è in discussione, cosi’ come non è in discussione la solidità dell’alleanza. Fino a oggi il il presidente Trump ha considerato Giorgia Meloni una persona coraggiosa, determinata e attenta al bene dell’Italia. Ed è vero. Perchè Giorgia Meloni è un leader che non ha mai temuto di dire ciò che pensa, soprattutto quando sono in gioco princìpi, rispetto e identità. Su Papa Leone XIV ha detto ciò che ogni italiano sente profondamente. Il rapporto tra l’Italia e il Pontefice, la guida della Chiesa Cattolica, appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura e a un sentimento che merita rispetto“.

“In questi anni, il presidente del Consiglio ha dimostrato coraggio, determinazione e senso di responsabilità, sempre nell’interesse del nostro Paese e ieri ha parlato non per rappresentare una posizione politica ma un sentimento nazionale. Ha semplicemente fatto ciò che deve fare chi guida una nazione – conclude il ministro -: difendere i propri valori, le proprie istituzioni e ciò che gli italiani considerano parte della propria identità”.

Mattarella, dal Papa messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione

“Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all’accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione..“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale.

Meloni, l’economia preoccupa molto se non riapre Hormuz

“Sono preoccupata, sull’andamento dell’economia in generale sono molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round di negoziati e non si riesce a riaprire lo Stretto di Hormuz. Noi dall’inizio della crisi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c’è bisogno di un impegno del governo italiano, e c’è bisogno dell’Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. “A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare”. ha aggiunto la premier rispondendo a chi le domandava perché non avesse criticato subito le parole di Donald Trump sul Papa. “Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza”, ha aggiunto concludendo la frase con tono sarcastico.