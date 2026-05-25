Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno

Oltre 6 milioni e 600mila cittadini chiamati a esprimere il proprio voto per un totale di 895 Comuni. Ieri l'affluenza al 46,31%. Exit poll e proiezioni in diretta

Urne chiuse, dalle ore 15, per il turno annuale delle elezioni amministrative. Sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. L’affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. ll dato, registrato da Eligendo, risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%.

Diretta

Reggio Calabria, Cannizzaro (cdx) verso vittoria a primo turno: in IV proiezione per la Rai

Il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro si avvia a diventare al primo turno il nuovo sindaco di Reggio Calabria. In base alla quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali Cannizzaro è al 68,2% mentre il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia è al 22,3% ed Eduardo Lamberti Castronuovo è al 5,3% con una copertura del campione del 34%.

Arezzo, 18 sez. su 97: Comanducci (cdx) 44,46% Ceccarelli (campo largo) 33,61%

In base ai dati del sito Eligendo del Viminale, in 18 sezioni su 97, alle elezioni comunali di Arezzo, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è al 44,46%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 33,61%. Il candidato Marco Donati (Scelgo Arezzo, Noi oggi per domani, Azione, Più Arezzo, Con Arezzo) è al 18,35%.

Salerno, terza proiezione per la Rai: De Luca al 58%, Marenghi 15,6%, Lanocita 13,7%

In base al terzo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 24%, alle elezioni comunali di Salerno, il candidato Vincenzo De Luca, appoggiato da una serie di liste (Progressisti per Salerno, Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno, Avanti-Psi, Salerno per i giovani, Cristiani democratici, A testa alta, Davvero ecologia & diritti) è in testa con il 58% mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi è al 15,6%. Il candidato di Avs e M5s, Franco Massimo Lanocita, è al 13,7%.

Messina, terza proiezione per la Rai: Basile 55,7% Scurria 28%, Russo 13,5%

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Messina il candidato di Sud chiama Nord, il sindaco uscente Federico Basile, è al 55,7%, mentre il candidato del centrodestra Marcello Scurria è al 28%. La candidata del campo largo Antonella Russo è al 13,8%. Copertura del campione pari al 20%.

Arezzo, terza proiezione per la Rai::ì Comanducci 45,5% e Ceccarelli 33,1%, Donati 17,7%

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai , con una copertura del campione del 15%, alle elezioni comunali di Arezzo, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è al 45,5%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 33,1%. Il candidato Marco Donati (Scelgo Arezzo, Noi oggi per domani, Azione, Più Arezzo, Con Arezzo) è al 17,7%. La copertura del campione del 15%.

Reggio Calabria, terza proiezione per la Rai: Cannizzaro (cdx) 69,1% Battaglia (csx) 21,7%

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai , alle elezioni comunali di Reggio Calabria il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro è al 69,1% mentre il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia è al 21,7% ed Eduardo Lamberti Castronuovo è al 5,1% con una copertura del campione del 22%.

Prato, terza proiezione per la Rai: Biffoni 55,4%, Banchelli 28,2%, Belgiorno 7,6%

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Prato il candidato del campo largo Matteo Biffoni è al 55,4% mentre il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli è al 28,2% e Claudio Belgiorno (Lista civica Claudio Belgiorno) al 7,6% con una copertura del campione del 27%.

Salerno, terza proiezione per la Rai: De Luca al 58%, Marenghi 15,6%, Lanocita 13,7%

In base al terzo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 24%, alle elezioni comunali di Salerno, il candidato Vincenzo De Luca, appoggiato da una serie di liste (Progressisti per Salerno, Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno, Avanti-Psi, Salerno per i giovani, Cristiani democratici, A testa alta, Davvero ecologia & diritti) è in testa con il 58% mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi è al 15,6%. Il candidato di Avs e M5s, Franco Massimo Lanocita, è al 13,7%.

Venezia, terza proiezione per la Rai: Venturini (cdx) 51,9% Martella (campo largo) 38,4%

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 23%, alle elezioni comunali di Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è in testa con il 51,9% mentre il candidato del campo largo Andrea Martella è al 38,4%, Michele Boldrin (Venezia Ora!) è al 3,5%. Copertura del campione 23%.

Amministrative, in Sicilia affluenza definitiva al 58,79%

L’affluenza in Sicilia per le elezioni amministrative si è attestata al 58,79% . Ad essere chiamati al voto erano 71 Comuni, tra cui i tre capoluoghi di provincia Messina, Enna e Agrigento. In totale, su 929.648 elettori chiamati alle urne hanno votato 546.498.

Mantova, affluenza scende al 52,55% rispetto al 61,38% del 2020

L’affluenza definitiva degli elettori nel Comune di Mantova, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, è pari al 52,55%. Alle precedenti elezioni comunali del 2020 l’affluenza si era attestata al 61,38%.

Venezia, affluenza definitiva al 55,8%: 7 punti in meno di sei anni fa

Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati dell’affluenza definitiva alle comunali, a votare è stato il 55,87% degli oltre 200mila elettori aventi diritto. Nel 2020 l’affluenza definitiva fu del 62,23%, quindi di 7 punti superiore.

Prato, exit poll Opinio per Rai: Biffoni 49,5-53,5%, Banchelli 26-30%, Belgiorno 7-9%

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Prato il candidato del campo largo Matteo Biffoni è al 49,5-53,5% mentre il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli è al 26-30% e Claudio Belgiorno al 7-9% con una copertura del campione dell’85%.

Messina: exit poll Opinio per Rai, Basile 51-55% Scurria 27-31%

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Messina il candidato di Sud chiama Nord, il sindaco uscente Federico Basile è al 51- 55 %, mentre il candidato del centrodestra Marcello Scurria è al 27 – 31%. La candidata del campo largo Antonella Russo è al 13-17%. Copertura del campione all’80%.

Sette i sindaci riconfermati in Abruzzo

Sono già sette in Abruzzo i sindaci rieletti nei Comuni dove si è presentata una sola lista e dove è stato superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, condizione necessaria per la validità dell’elezione. Nel Teramano, a Castel Castagna, l’affluenza alle 23 di ieri ha raggiunto il 66,57%. Riconfermata la sindaca uscente Rosanna De Antoniis, sostenuta dalla lista “Insieme per Castel Castagna”. Nel Pescarese quorum superato anche a Torre de’ Passeri e Civitaquana. A Torre de’ Passeri ha votato il 59,48% degli aventi diritto: unico candidato il sindaco uscente Giovanni Mancini con la lista “Solo per Torre”. A Civitaquana l’affluenza si è attestata al 59,36%; in corsa il solo sindaco uscente Samuele Di Profio con la lista “Civitaquana Cresce”. Nell’Aquilano, invece, sono quattro i Comuni già certi dell’elezione del sindaco. A Navelli ha votato il 71,14% degli elettori: unico candidato il primo cittadino uscente Paolo Federico con la lista “Insieme”. A Opi l’affluenza ha raggiunto il 60,84% e l’unico candidato è Antonio Di Santo con “Opi Futura”. A Barisciano il dato dei votanti alle 23 era del 58,68%; unico candidato il sindaco uscente Fabrizio D’Alessandro con la lista “Costruiamo il futuro”. Infine, a Magliano de’ Marsi, affluenza al 54,45% con l’unico candidato Pasqualino Di Cristofano sostenuto dalla lista “Benvenuto futuro”.

Arezzo: exit poll Opinio per Rai, Comanducci (cdx) 41,5-45,5%, Ceccarelli (campo largo) 32-36%, Donati 17,5-21,5%

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Arezzo il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è al 41,5 – 45,5%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 32,0 – 36,0 %; Marco Donati, sostenuto da 5 liste civiche, al 17,5 – 21,5. Copertura campione dell’85%

Chieti, primo exit poll Noto: Legnini avanti con il 46-50%

Secondo il primo exit poll di Noto Sondaggi, il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini è in vantaggio nella corsa a sindaco di Chieti con il 46-50%, davanti ai due candidati di centrodestra Crisitano Sicari 22-26% e Mario Colantonio 17-21%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone 4-6%, Giancarlo Cascini 2-4% e Olinto Amoroso 0-2%. Sono i dati diffusi dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, nelle rilevazioni per il gruppo il Centro/Rete8.

Salerno, exit poll Opinio per Rai: De Luca al 56-60%, Marenghi 14-18% e Lanocita 14-18%

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, alle elezioni comunali di Salerno, il candidato Vincenzo De Luca, appoggiato da una serie di liste (Progressisti per Salerno, Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno, Avanti-Psi, Salerno per i giovani, Cristiani democratici, A testa alta, Davvero ecologia & diritti) è in testa con il 56-60% mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi è al 14-18%. Il candidato di Avs e M5s, Franco Massimo Lanocita, è al 14-18%.

Reggio Calabria, exit poll Opinio per Rai: Cannizzaro (cdx) 64-68%, Battaglia (csx) 21-25%

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Reggio Calabria il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro è al 64-68% mentre il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia è al 21-25%, con una copertura del campione dell’84%.

Venezia, exit poll Opinio per Rai: Venturini (cdx) 47-51%, Martella (campo largo) 40-44%

