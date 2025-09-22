Taranto si prepara ai XX Giochi del Mediterraneo:

Sulla Rotonda Marinai d’Italia del Lungomare si è svolto l’evento ufficiale di avvicinamento ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La serata ha trasformato il cuore della città in un grande palcoscenico di sport, cultura e musica. Sul palco, introdotti dai conduttori della serata gli speaker di RDS Paola Rota e Filippo Ferraro, , si sono alternati i rappresentanti delle istituzioni: il Commissario straordinario di Governo e Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.
Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottolineato l’impegno costante del Governo presente al fianco del Comitato Organizzatore. “Chi mi ha preceduto ha parlato di un presupposto inevitabile, ma che non è scontato, di quella parola che è entrata quattro anni fa nel motto del CIO, che è Communiter. Il motto del CIO è in latino e in qualche maniera unisce anche questo territorio ancora di più. Communiter significa insieme: è questo lo spirito che stiamo praticando a Taranto ed è quello necessario per raggiungere un obiettivo che va ben oltre un periodo di gare di confronto tra atleti e atlete che vengono dai paesi del Mediterraneo”. Centrale il “richiamo ai valori educativi, sociali e di pace che lo sport porta con sé, in un tempo in cui, ha detto, questi ideali rischiano di essere trascurati”.
Il Commissario straordinario di Governo Ferrarese dopo aver salutato e ringraziato le autorità presenti ha parlato con toni di fiducia : “Mancano 334 giorni ai Giochi e in 30 mesi totali dobbiamo completare quello che nel 2019 era stato previsto in 85: una sfida che stiamo affrontando con determinazione. Con lo sport vogliamo aprire un ponte girevole sul Mediterraneo”, ha proseguito Ferrarese, “unire i Paesi attraverso la competizione sana e assegnare, idealmente, la medaglia d’oro più importante: quella della pace. Acceleriamo al massimo per rispettare i tempi, ma non dimentichiamo mai la nostra bussola: correttezza, trasparenza e rispetto delle leggi. Solo così Taranto potrà mantenere la promessa di un’edizione indimenticabile”.
Il Sindaco di Taranto Piero Bitetti ha sottolineato il valore strategico della manifestazione: “I Giochi del Mediterraneo rappresentano un’occasione storica per Taranto e per l’intera Terra Ionica. Questa manifestazione ci offre la straordinaria possibilità di far conoscere al mondo le bellezze del nostro territorio, la sua storia millenaria e la vitalità della sua comunità. Sarà il momento per dimostrare che affidare a Taranto l’onore e la responsabilità di ospitare un evento così prestigioso è stata una scelta non solo giusta, ma anche lungimirante, capace di lasciare un segno positivo e duraturo per le generazioni future”.
Applausi scroscianti sono stati riservati alla performance della special guest Mietta, un’artista nata a Taranto che porta con sé non solo successi indimenticabili, ma anche le radici e l’anima della sua terra, che oggi la applaude come figlia di questa città e orgoglio del Mediterraneo. La chiusura dell’evento è stata affidata a un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio. La festa è proseguita con il DJ set di RDS confermando Taranto come capitale di energia, passione e futuro sportivo.