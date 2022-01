Taranto, due poliziotti feriti a colpi di pistola. Arrestato un ex guardia giurata che voleva rubare un auto da un autosalone

Uno dei due poliziotti è stato colpito in modo più lieve alla mano, riportando solo delle escoriazioni. L’altro poliziotto ricoverato in codice rosso per ferite al torace, non è in pericolo di vita, ma resterà sotto osservazione nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

di Redazione Cronache

La sparatoria è avvenuta questa mattina intorno alle 11,30 quando Pantaleo Varallo, ex guardia giurata di 42 anni con precedenti di polizia, attualmente “buttafuori” nelle discoteche, è stato arrestato subito dopo. L’uomo poco prima del conflitto a fuoco aveva cercato di rubare una Porsche Cayenne dal salone di automobili Ventriglia, dopo averla provata. Finito il giro di prova, si allontanava portando con se le chiavi della macchina provata in tasca. Il tentativo di furto è stato immediatamente segnalato alla sala operativa della Questura e le volanti sono arrivate immediatamente in viale Magna Grecia, nel tratto di strada compreso tra corso Italia e viale Jonio di fronte ad un noto bar, l’ Old Fashion. Qui un’auto della Polizia lo ha intercettato ed invertito il senso di marcia percorso per raggiungere e bloccare il rapinatore che cercava di dileguarsi.





Quando gli agenti sono arrivati per il controllo, il Varallo avrebbe ha estratto una pistola ed esploso numerosi colpi di fuoco ripetutamente contro il parabrezza e il finestrino della Volante, dove la blindatura dell’ auto ha salvato la vita ai poliziotti, causando il terrore ed un fuggi fuggi della gente che passava dai luoghi dell’accaduto. Il responsabile della sparatoria ha tentato di scappare a piedi ma è stato bloccato a circa un centinaio di metri dal luogo dell’agguato dai “Falchi” della Squadra Mobile. La zona è stata immediatamente presidiata dalle Volanti della Polizia di Stato e dalle gazzelle dei Carabinieri e si è proceduto in breve tempo all’arresto. Il luogo della sparatoria è stato temporaneamente chiuso al traffico per effettuare i rilievi del caso. La posizione del Varallo, che risponderà di tentato omicidio plurimo, è attualmente al vaglio del pm di turno.

Uno dei due poliziotti è stato colpito in modo più lieve alla mano,riportando solo delle escoriazioni. L’altro poliziotto ferito al torace, non è in pericolo di vita, ma resterà sotto osservazione nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I dieci colpi esplosi contro la Volante hanno infranto i vetri dell’auto di servizio sulla quale si trovavano gli agenti, in un tratto di strada molto frequentato, di transito e con vari locali pubblici.





Quello che è accaduto oggi a Taranto è qualcosa che deve lasciar riflettere, capire ed apprezzare il lavoro delle forze dell’ ordine che per garantirci la legalità e sicurezza rischiano la vita ogni giorno, 24 ore su 24 65 giorni l’anno. Dobbiamo ringraziare sempre le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro spesso mal pagato da uno Stato, con un sistema-giustizia che nelle aule dei tribunali purtroppo spesso e volentieri vanifica questi sacrifici. Il nostro giornale sarà sempre accanto questi uomini in divisa , che non. finiremo mai di ringraziare

Immediata la solidarietà espressa dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia di Stato feriti oggi a Taranto durante un controllo, manifestando la soddisfazione per l’immediata cattura dell’autore del ferimento“. Il ministro ha proseguito nel suo messaggio “Nell’augurare la pronta guarigione ai due operatori di polizia ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini della Forze di polizia per la dedizione e la professionalità con cui svolgono la loro attività quotidianamente per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale”.

Il Capo della Polizia Lamberto Giannini per tramite del Questore di Taranto Massimo Gambino, ha espresso gli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti questa mattina e sentimenti di vicinanza alle loro famiglie. La gravissima aggressione, con un’arma illecitamente detenuta, è avvenuta nel corso di una quotidiana attenta attività di controllo del territorio. Il Prefetto Giannini ha sottolineato, “l’abnegazione e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati a garantire la sicurezza delle nostre comunità“.

Immediate le reazioni della politica

Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d’ Italia in in Puglia, è critico: “Esprimo la mia solidarietà agli agenti della Polizia di Stato feriti questa mattina in pieno centro a Taranto durante una sparatoria e a tutto il comando locale. Nelle ultime settimane la Puglia è teatro di episodi criminosi, e quello di oggi è la punta di un iceberg che va smantellato perché ormai non contiamo più soltanto vittime civili ma anche difensori dello Stato e della sicurezza pubblica. Nessuna pietà per chi commette questi reati: la Lamorgese intervenga non limitandosi a passerelle di circostanza ma con azioni concrete“. Il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, esprime “solidarietà, vicinanza e auguri di pronta guarigione ai due poliziotti eroi feriti oggi in una sparatoria a Taranto. Il delinquente che ha sparato, per uccidere due servitori dello Stato, va identificato e sbattuto in galera. Lo Stato di fronte a questi crimini deve dare una risposta adeguata“.

“Nell’esprimere tutta la mia solidarietà agli agenti di Polizia rimasti feriti in una sparatoria a Taranto, mi auguro che il malvivente, peraltro già noto alle forze dell’ordine, venga immediatamente condannato ad una pena esemplare” ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Solo per un caso oggi non piangiamo altri due agenti vittime di una situazione di delinquenza intollerabile. Bisogna varare leggi più severe che tutelino donne e uomini in divisa che come a Taranto rischiano la vita per la nostra sicurezza e che puniscano più severamente questi criminali che in età sempre più giovane iniziano un percorso fatto di violenza e intolleranza”.