Supermedia YouTrend: cala FdI, recupera terreno il centrosinistra

L'ultima rilevazionea Supermedia YouTrend vede il lieve calo Fratelli d’Italia, mentre prosegue la crescita del Partito Democratico. Il divario tra i due schieramenti si riduce leggermente con il centrodestra in flessione, ed il centrosinistra in recupero:

YouTrend elabora settinamalmente la Supermedia, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani. Come prevedibile, nelle settimane successive alle regionali in Campania, Puglia e Veneto gli istituti hanno pubblicato un numero particolarmente elevato di sondaggi. La Supermedia di oggi registra questo incremento di dati e mostra alcune lievi oscillazioni, pur all’interno di un quadro generale stabile.

Il leggero calo di Fratelli d’Italia, che arretra di mezzo punto e scende al 29,9% , è dovuto principalmente al ritorno nel paniere della Supermedia di istituti che non pubblicavano rilevazioni da tempo e che stimano FdI su valori leggermente più bassi rispetto agli altri; per la maggior parte di quelli che riportano dati con continuità, infatti, il partito della premier Meloni resta fermo sugli stessi livelli delle ultime settimane. Nel centrodestra di governo continua a mostrare segnali positivi la Lega, che guadagna tre decimali e risale all’8,5%, attestandosi a solo mezzo punto di distanza dai rivali interni di Forza Italia.

Tra le opposizioni prosegue il momento positivo del Partito Democratico , che sale al 22,1% (+0,4 rispetto a due settimane fa), confermando una tendenza che prosegue ormai da circa un mese. Molto marginale invece la crescita (+0,1) del Movimento 5 Stelle, oggi al 12,5%. Anche i restanti partiti di opposizione si muovono in un perimetro di sostanziale stabilità: Alleanza Verdi e Sinistra sale al 6,5% (+0,1), Azione perde due decimali e scende al 3,1

La Supermedia delle liste:

FDI 29,9% (-0,5)

PD 22,1% (+0,4)

M5S 12,5% (+0,1)

Forza Italia 9,0% (-0,1)

Lega 8,5% (+0,3)

Verdi/Sinistra 6,5% (+0,1)

Azione 3,1% (-0,2)

Italia Viva 2,6% (=)

+Europa 1,6% (=)

Noi Moderati 1,0% (-0,2)*

*Non rilevato da Tecnè

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 novembre 2025)

Le coalizioni

Sul fronte delle coalizioni, il centrodestra arretra di mezzo punto e si porta al 48,4%, mentre il centrosinistra sale in misura diametralmente opposta e raggiunge il 30,2%. Il Terzo Polo lascia per strada due decimi e scende al 5,7%. Nel complesso, si riduce leggermente il divario tra la coalizione di governo e il cosiddetto “campo largo” che, se comprendesse anche Italia Viva, oggi arriverebbe al 45,2%. Si tratta comunque di oscillazioni ancora molto contenute, che andranno valutate nelle prossime settimane alla luce dell’assestamento post-elettorale.

La Supermedia delle coalizioni 2022:

Centrodestra 48,4% (-0,5)

Centrosinistra 30,2% (+0,5)

M5S 12,5% (+0,1)

Terzo Polo 5,7% (-0,2)

Altri 3,2% (+0,1)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 novembre 2025)