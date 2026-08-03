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3 Agosto 2026 23:35
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Sondaggi politici: FdI scende al 26,7%, Futuro Nazionale cresce dello 0,6% e sale al 7,1%.

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
i risultati dell'ultima Supermedia Youtrend per SkyTg24. Pd fermo al 21,2%, il M5s in lieve crescita al 13 (+0,2%)

 Questi i risultati negli ultimi sondaggi politici dell’ultima Supermedia Youtrend per SkyTg24. Fratelli d’Italia scende sotto il 27% (26,7%), facendo registrare uno dei peggiori risultati dell’intera legislatura e risultando il partito calato di più nel periodo tra il 16 e il 29 luglio (- 0,3%). A crescere è ancora Futuro nazionale, con il partito di Vannacci che fa registrare un +0,6% che gli permette di sfondare quota 7%, staccando ancora Lega e Avs. Gli altri partiti nel periodo di riferimento rimangono invece per lo più stabili, con il Pd fermo al 21,2%, il M5s in lieve crescita al 13 (+0,2%, secondo dato migliore dopo quello di Fnv).

Forza Italia rimane saldamente quarto partito nazionale con una media dell’8%, con un vantaggio di un punto percentuale sui futuristi. Leggera flessione per Avs al 6,4% (in calo dello 0,1), mentre è da segnalare lo stop della perdita di consensi della Lega, stabile al 5,9%. Tra i partiti di centro, Azione rimane al comando con il 3,1%, seguita da Italia viva al 2,3% e da +Europa all’1,4.

Chiude le rilevazioni Noi moderati, che fa segnare un calo di 0,2 punti percentuali e si arresta all’1% Sul fronte delle coalizioni, per la seconda volta di fila il centrodestra (quindi escluso Futuro Nazionale) nella supermedia non raggiunge il 42% di consensi (si ferma al 41,6), soglia minima prevista dallo Stabilicum per accedere al premio di maggioranza. Campo Largo stabile complessivamente al 44,3%, con un margine di quasi tre punti sull’attuale coalizione di governo.

Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/AGI è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 luglio, è stata effettuata il giorno 30 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 luglio), EMG (24 luglio), Ipsos (25 luglio), SWG (20 e 27 luglio) e Youtrend (24 luglio).







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Redazione CdG 1947

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