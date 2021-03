SEQUESTRATE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE E BENI PER CIRCA 255 MILA EURO NEI CONFRONTI DI 4 CONSIGLIERI COMUNALI DI TARANTO PER I RIMBORSI

La Guardia di Finanza presume che 4 consiglieri comunali, in unione e con il concorso con i titolari di imprese, avrebbero di fatto in alcuni casi simulato del tutto l’esistenza di un contratto di lavoro dipendente e, in altri casi, modificato artatamente in senso migliorativo l’inquadramento contrattuale, al fine di ottenere, per le loro assenze dal lavoro, giustificate dalla partecipazione alle sedute del Consiglio comunale di Taranto, rimborsi del tutto indebiti o quantomeno maggiorati

di REDAZIONE CRONACHE

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per oltre 255 mila euro, nei confronti di 4 consiglieri del Comune di Taranto ( 3 consiglieri della maggioranza dell’ Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci: Emidio Albani, Piero Bitetti e Carmen Casula ed 1 consigliere dell’opposizione, Floriana de Gennaro) per aver presumibilmente beneficiato di indebiti rimborsi, oltre ai tre datori di lavoro dei consiglieri di maggioranza.

Gli accertamenti hanno riguardato i rimborsi previsti in base ai quali le assenze di un lavoratore dipendente per l’esercizio delle funzioni di componente di un Consiglio comunale, sono retribuite a cura del suo datore di lavoro, il quale, su specifica richiesta documentata, viene successivamente rimborsato da parte dell’Ente civico.

In sintesi la Guardia di Finanza presume che 4 consiglieri comunali, in unione e con il concorso con i titolari di imprese, avrebbero di fatto in alcuni casi simulato del tutto l’esistenza di un contratto di lavoro dipendente e, in altri casi, modificato artatamente in senso migliorativo l’inquadramento contrattuale, al fine di ottenere, per le loro assenze dal lavoro, giustificate dalla partecipazione alle sedute del Consiglio comunale di Taranto, rimborsi del tutto indebiti o quantomeno maggiorati. Tali illeciti comportamenti avrebbero indotto in errore il Comune di Taranto, il quale ha ratificato, per il periodo 2017/2019, rimborsi non dovuti per circa 255 mila euro.

I 4 consiglieri comunali e i rispettivi datori di lavoro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata in danno dell’Ente pubblico con richiesta di sequestro del profitto di reato pari a complessivi 255 mila Euro circa.

In data odierna è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente, emesso dal G.I.P. Dott.ssa Rita Romano del Tribunale di Taranto, su richiesta del pm Dott.ssa Maria Grazia Anastasia della Procura della Repubblica di Taranto, delle disponibilità finanziarie, beni mobili, immobili, per un valore complessivo di 255 mila euro, nei confronti di 4 consiglieri del Comune di Taranto e 3 datori di lavoro.

Da un preliminare analisi dei documenti relativi al sequestro preventivo, che il nostro giornale ha potuto consultare, sono emerse però non poche inesattezze nella ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura e dal Gip sulla base delle indagini della Guardia di Finanza, di cui domani parlerà in diretta sui social il nostro direttore Antonello de Gennaro.