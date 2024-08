Semaforo verde della Corte dei Conti per i Giochi del Mediterraneo. Ma occorrono altri soldi

“Felice della svolta decisiva per #Taranto2026 : possono partire i bandi di gara finalizzati alla realizzazione delle opera più importanti in vista dei Giochi del Mediterraneo” con queste parole inizia il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò postato sul social network X (ex Twitter) “Diciotto mesi per 40 interventi in 21 comuni pugliesi, attraverso l’utilizzo di risorse stanziate dal Governo, destinate a dare forma all’evento e consegnare alla @RegionePuglia una straordinaria legacy”.

“Il CONI come socio fondatore e garante sportivo con la comunità internazionale , è al fianco del commissario straordinario Massimo Ferrarese e del Comitato Organizzatore per vincere insieme le prossime sfide un’indimenticabile edizione dei Giochi” conclude il presidente Malagò.

Le prime gare di appalto, quindi, potranno essere bandite , probabilmente tra lunedì e martedì, poichè la società progettista ed anche centrale di committenza Sport e Salute, affiancando la struttura del commissario Massimo Ferrarese, ha già preparato i bandi che riguardano lo stadio Iacovone di Taranto, sia con la demolizione dell’anello inferiore che con la ristrutturazione in attesa che la procura della repubblica di Taranto dissequestri la curva Sud dello Iacovone, che ancora oggi è sotto sequestro dal settembre 2023 cioè l’incendio causato dai fumogeni lanciati dai tifosi del Foggia che incendiarono i pannelli di gomma di una pista di atletica, imprudentemente depositati proprio sotto la curva , e il PalaRicciardi. Sempre nella prossima settimana, partirà il bando di gara per la costruzione dello Stadio del Nuoto che prevede due piscine olimpioniche da 50 metri, una coperta ed una scoperta, con centrale di committenza per l’opera, la società pubblica Invitalia.

Adesso però che Raffaele Fitto è stato indicato dal Governo come commissario europeo e dovrà quindi lasciare il Governo, resta da capire da dove prenderà i soldi il commissario di governo e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese per le spese organizzative considerato che Fitto si è preso il merito di aver fatto stanziare 36 milioni di euro per la copertura ed il riammodernamento dello stadio di Lecce la cui spesa inizialmente prevista era di 11 milioni di euro. Un’investimento che ha poco a che fare con lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, basti pensare che per rifare completamente lo stadio di Taranto sono stati previsti circa 60 milioni di euro. Ed i Giochi verranno inaugurati e chiusi nello stadio “Erasmo Iacovone” nel capoluogo jonico e non nello stadio del Mare di Lecce.

I decreti ottenuti nei primi giorni di agosto, riportanti le firme dei ministri Fitto, Abodi e Giorgetti, hanno dato la possibilità a Ferrarese di investire 275 milioni di euro in 21 comuni per la realizzazione di 40 opere. Il flusso di investimenti più imponente sarà per lo stadio “Erasmo Iacovone”, ma altri cantieri cittadini saranno oggetto di grossi investimenti: la piscina olimpica e il PalaRicciardi. In totale per il capoluogo ionico sono previsti 160 milioni, a cui se ne aggiungeranno circa 45 deviati verso le strutture sportive della provincia. Metà dei 70 rimanenti (36) sono stati destinati per Lecce e il suo stadio Via del Mare, così accontentando i “desiderata” dell’ormai ex-ministro Fitto mentre 10 milioni saranno spendibili a Brindisi.

E’ stato il governatore Michele Emiliano per primo ad esporre una serie di criticità tramite una lettera aperta indirizzata al governo, contenente le preoccupazioni del caso. “È assolutamente urgente – ha affermato Emiliano – completare il finanziamento degli investimenti e delle spese correnti funzionali alla migliore organizzazione dei Giochi. In particolare, come più volte segnalato, una straordinaria manifestazione sportiva richiede un grande sforzo organizzativo per accoglienza e gestione degli atleti e degli spettatori con il potenziamento dei servizi ordinari di trasporto, di tutela della salute e della sicurezza collettiva. Alcuni di questi servizi potranno essere condivisi con la Regione Puglia per trasporti e sanità, ma richiedono necessariamente risorse aggiuntive”.

Emiliano ha parlato anche della “necessità di una efficace organizzazione di accoglienza delle delegazioni e degli atleti e la gestione degli impianti sportivi (luce, condizionamento, pulizia ecc.). Spese che non è possibile coprire con i contributi già erogati e programmati sin dall’avvio delle attività del Comitato e concessi negli anni 2025-2026, né con il contributo, pure da valorizzare, degli sponsor”. ed per onestà intellettuale, questa volta ci sentiamo di dargli ragione.

Adesso l’ultima “patata bollente” è nelle mani del ministro Andrea Abodi e del Governo Meloni, che dovranno stanziare alcune decine milioni di euro per sopperire agli investimenti strutturali in Salento nel collegio elettorale di Raffaele Fitto.