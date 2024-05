Rino Barillari picchiato da Gerard Depardieu: “Mi ha dato tre cazzotti”

Ritornano in via Veneto a Roma le scene da “Dolce vita” . Quando erano scontate le botte ai “paparazzi” che inseguivano le star internazionali per fotografarli. Scene che non si vedevano da decenni accadute oggi verso le 14 all’Harry’s Bar, protagonisti l’attore francese Gerard Depardieu e Rino Barillari, il “king” dei fotoreporter romani, un personaggio che la “Dolce vita” quella vera la conosce bene.

L’attore francese stava pranzando insieme alla compagna ed altre quattro persone ai tavolini all’aperto dello storico locale capitolino. Per il “paparazzo” romano Barillari impossibile non riconoscerlo, e quindi non si è fatto scappare l’occasione di fotografare Depardieu con la sua macchina fotografica e scattare. Dalle prime ricostruzioni e testimonianze il fotografo si sarebbe avvicinato al tavolo e con il sorriso professionale di chi conosce bene le regole del suo mestiere scattando i suoi flash al gruppo che pranzava.

Quando Rino Barillari racconta l’aggressione subita da Depardieu , ha ancora la voce balbettante dallo spavento. “Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa, oh mica ho più 15 anni, ce ne ho 79“. ed aggiunge “Oggi c’è sciopero dei taxi in città, quindi io sono arrivato in via Veneto a piedi .Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima. Lei se n’è accorta e mi hanno lanciato un po’ di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre… Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo: quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo “merd“. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolcevita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le stronzate» e conclude “Adesso però so’ affari suoi. Perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. `A guera è guera“.

Barillari racconta che Depardieu gridava “me… italian” , e dice “io sono rimasto zitto, mi ha colpito tre volte, mentre tutti assistevano alla scena nel cuore della Dolce Vita. Non ho desistito, mi aveva picchiato, tre cazzotti in faccia, mi sono messo davanti alla sua auto a noleggio, per bloccarlo e intanto chiamare i Carabinieri. Ma è andato via, mi hanno fatto sedere, portato del ghiaccio, un caffè, la gente applaudiva e diceva «pazzesco»”.

Il giornalista Gianni Riotta, si è trovato testimone oculare dell’aggressione , letteralmente al centro della notizia, dove nel frattempo sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno identificato i testimoni e ora cercano i filmati della videosorveglianza nella zona ed ha raccontato “Stavo prendendo un caffè quando ho visto Gerard Depardieu aggredire all’improvviso Barillari“.

Rino Barillari si è fatto refertare al pronto soccorso dell’ Ospedale “Umberto I” . La diagnosi dei sanitari non lascia dubbi ed equivoci: “aggressione trauma contusivo con ferite lacero-contuse della regione sopraccigliare sinistra, trauma contusivo regione occipitale destra, trauma distrattivo del rachide cervicale”. Dieci giorni di prognosi. In serata, Barillari si è recato a denunciare Depardieu che non può credere di farla franca.