Rapina un giudice e poi cerca il “cavallo di ritorno”: arrestato dai Carabinieri

Su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza , militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, coadiuvati da personale della Compagnia Carabinieri di Manduria e del Nucleo cinofili di Modugno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, su richiesta di questo Ufficio, hanno tratto in arresto Alfredo De Fazio residente nella città messapica, in quanto gravemente indiziato di rapina, lesioni personali e tentata estorsione in danno di magistrato in servizio presso il Tribunale di Brindisi. Indagato per tale reato anche altro soggetto, Giuseppe Dimitri, nei cui confronti non è stata emessa misura cautelare dal Gip nei cui confronti comunque è stata disposta perquisizione locale.

Sulla base degli indizi raccolti in fase di indagine, grazie ad escussioni testimoniali , attività tecniche, nonché attraverso lo studio dei tabulati telefonici per verificare gli spostamenti degli indagati e della vittima, grazie alla geolocalizzazione degli stessi, l’arrestato, nel corso di una rapina avvenuta nel dicembre 2022, avrebbe aggredito la vittima colpendola più volte, allo scopo di sottrarle un orologio ed uno smartphone, dal valore stimato complessivo di alcune migliaia di euro, per poi tentare di farsi consegnare una somma con l’usuale schema del cosiddetto “cavallo di ritorno”, come corrispettivo per la restituzione della refurtiva, non riuscendovi.