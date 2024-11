Rai, Gian Marco Chiocci confermato alla direzione del Tg1

di Silvia Signore

Gian Marco Chiocci è stato confermato direttore del Tg1. La riconferma è stata decisa nel corso del Cda Rai di stamane presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha espresso il proprio parere favorevole alla conferma nell’incarico di Direttore del Tg1, in scadenza il prossimo 30 novembre

Da quanto si apprende, la votazione ha visto tutti favorevoli tranne il consigliere in quota Avs Roberto Natale, che ha espresso voto contrario, e quello di Davide Di Pietro (consigliere eletto dai dipendenti Rai), che si è astenuto. La durata del mandato è legata a quella del mandato dell’ad, Giampaolo Rossi. Il mandato di Chiocci scadrà con il 60esimo giorno successivo alla scadenza del mandato di Rossi.

Il presidente pro tempore, il consigliere anziano Antonio Marano , ha invece voluto sollevare una questione che rischia di creare grosse tensioni in azienda. Il manager ha tirato in ballo una delibera del 2003 che prevede che direttori e vicedirettori di testata e di genere non possano condurre e che vincola le loro possibilità di mandare avanti troppe attività parallele agli incarichi Rai.

Questo regolamento attualmente non viene applicato , ma qualora qualcuno ne chiedesse l’applicazione, la porzione riguardante la conduzione metterebbe in difficoltà diversi volti Rai. A partire da Francesco Giorgino, che conduce “XXI Secolo” ma è direttore del Centro studi, o Monica Maggioni, al timone di “In mezz’ora” e direttrice dell’Offerta informativa. Anche Sigfrido Ranucci e Alberto Matano sono vicedirettori, come pure Milo Infante: la discussione su questa norma, è stata rinviata a data futura.

I palinsesti Rai

All’ordine del giorno anche i palinsesti invernali, in parte già anticipati la scorsa estate . A quanto risulta al CORRIERE DEL GIORNO sono stati confermati i programmi di Massimo Giletti e Maria Latella . In arrivo anche “Che magnifica impresa“, condotto da Mario Sechi sotto la direzione Cultura: «Dal Bel Paese dei mestieri a quello dell’industria per raccontare tutte le volte che ce l’abbiamo fatta».

Parte degli Approfondimenti di Paolo Corsini invece La mia metà di Concita Borrelli, in onda il sabato pomeriggio «per chiacchierare di amore forse eterno, di convivenza, matrimoni…» Primo ospite: Rocco Siffredi. Per Monica Setta “sponsorizzata” dalla Lega, secondo le voci circolanti in viale Mazzini sarebbe arrivato il momento di una promozione, con il passaggio verso fine stagione.del suo programma “Donne al bivio dalla seconda serata alla prima .

Visionati anche i palinsesti di primavera ed estate. Tra le novità ci sarà il ritorno di Antonino Monteleone, cui verrà affidato un programma in seconda serata che partirà dopo il Festival di Sanremo. Il secondo canale della tv pubblica continuerà, dunque, a investire sull’ex Iena, nonostante i risultati deludenti del talk ‘L’Altra Italia’, travolto dalla concorrenza di Mediaset e La7. ‘Detectives’ dovrebbe avere una chance in prima serata. Continuano ‘La confessione’ di Peter Gomez . ‘La porta magica’ di Andrea Delogu e ‘Tango’ che andrà avanti sino a giugno. Torna in prima serata Eleonora Daniele con le sue ‘Storie’.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto delle dimissioni di Gian Paolo Tagliavia attuale Amministratore Delegato di Rai Pubblicità che proseguirà in tale incarico fino al 31 dicembre 2024 e, nel ringraziarlo per l’ottimo lavoro svolto, ha designato come suo successore alla guida della concessionaria di pubblicità del Servizio pubblico Luca Poggi , attuale Direttore Centri media di Rai Pubblicità.

Nel corso della riunione è stato approvato l’avvio della gara per i lavori di riqualificazione della Sede di Viale Mazzini 14, come previsto dal piano Immobiliare. Il Consiglio di Amministrazione ha poi preso atto dei palinsesti Inverno – Primavera 2025 dei Canali generalisti e specializzati in continuità con l’attuale programmazione, dopo ampia e articolata discussione, alla luce della necessaria ottimizzazione dell’offerta in relazione all’evoluzione del ruolo del Servizio pubblico.