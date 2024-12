Raffaele Fitto si è dimesso da ministro: “Sono stati anni entusiasmanti e intensi”

“Oggi ho rassegnato le dimissioni da ministro degli Affari Europei, del Pnrr, della Coesione e del Sud. Dal giorno del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono trascorsi due anni. Intensi ed entusiasmanti”. Lo rende noto su Facebook Raffaele Fitto che assumerà l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

“Grazie a Giorgia Meloni, perché senza la sua piena fiducia e il suo quotidiano sostegno, il Governo non avrebbe raggiunto risultati cosi’ importanti. Grazie ai colleghi ministri, ai parlamentari, ai presidenti delle Regioni e delle Province, ai sindaci e ai rappresentanti del mondo produttivo e sociale, per il loro costante e costruttivo contributo. Un grazie particolare – conclude Fitto – a tutti i miei collaboratori, grandi protagonisti di una stagione per me indimenticabile“. sottolinea.

Dovrebbe arrivare in questi giorni il nome del suo sostituto nel governo . Nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi di uno spacchettamento delle sue numerose deleghe e si era paventata la possibilità di nominare un nuovo ministro tecnico ma la premier Giorgia Meloni sembra essere orientata a scegliere una figura politica di Fratelli d’Italia.

Sebbene da Palazzo Chigi non filtrino indiscrezioni sul nome che andrà a sostituirlo, la volontà è realizzare in modo celere il passaggio di consegne di cui la premier ha discusso in un incontro avuto con lo stesso Fitto venerdì scorso ed è stato probabilmente anche uno dei temi del colloquio di mercoledì con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Meloni è consapevole della necessità di scegliere un profilo adeguato e di livello vista la delicatezza dei dossier che dovrà gestire il responsabile del nuovo dicastero. Nel toto-nomi ci sono Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione, Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, altri nomi circolanti sono i deputati Francesco Filini, Carolina Varchi, il presidente della Commissione finanze Marco Osnato e il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha suggerito di puntare su “un politico pronto” utilizzando “energie già disponibili in Parlamento” ma l’ultima parola sarà quella di Giorgia Meloni.

Quel che appare certo è che le deleghe di Fitto non verranno spacchettate o divise tra i sottosegretari Fazzolari e Mantovano, il nuovo ministro dovrà perciò occuparsi di affari europei, coesione, sud e soprattutto gestirà il Pnrr. Potrebbe finire invece ad interim nelle mani della premier l’ufficio di collegamento con l’Europa. Le motivazioni che hanno portato a optare per un profilo politico in quota Fdi e non su tecnico potrebbero derivare da due ragionamenti. Raffaele Fitto era espressione di Fratelli d’Italia e perciò spetta al partito della premier esprimere un sostituto, in secondo luogo trovare una figura terza o spacchettare le deleghe concedendo a Forza Italia o alla Lega uno dei portafogli avrebbe rischiato di rintuzzare gli attriti emersi negli ultimi giorni tra i due partiti, da qui la decisione di non alterare gli assetti e i pesi delle forze di maggioranza.