MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
15 Gennaio 2026 03:06
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
15 Gennaio 2026 03:06

Prosciolta Chiara Ferragni, finisce così il “Pandoro gate”: “E’ finito un incubo”

  • PrimoPiano
L 'imprenditrice è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata: "Siamo tutti commossi, grazie ai miei avvocati e ai miei follower"

Si chiude con il proscioglimento di Chiara Ferragni il “Pandoro-Gate”  insieme al suo x braccio destro Fabio Maria Damato (era stata chiesta la sua condanna a 1 anno e 8 mesi) e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (richiesta di un anno), per i noti casi del  pandoroBalocco Pink Christmas” (Natale 2022) e delle “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate” prodotti e commercializzati da Dolci Preziosi  (Pasqua 2021 e 2022) , che rispondevano dell’ accusa di truffa aggravata. Secondo l’ ipotesi accusatoria condotta dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Cristian Barilli , la Ferragni avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice del tribunale Penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini che ha dichiarato il “non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele” essendo state ritirate le querele presentata dal Codacons,  e dall’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi  che hanno fatto così venire meno l’aggravante così la truffa (semplice) non più procedibile d’ufficio.

“E’ la fine di un incubo”

“E’ finito un incubo, sono molto felice”, ha dichiarato l’imprenditrice, difesa dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannacconesono molto contenta di riprendere in mano la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta”, le prime parole dell’imprenditrice dopo la lettura della sentenza. “Siamo tutti commossi, mi sono commossa in aula, è normale, come si può immaginare queste cose toccano tutti quanti nel profondo. Sono passati due anni in cui non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni e per rispetto di questo procedimento. Sono contenta finalmente anche di potermi riappropriare della mia voce” ha aggiunto la Ferragni con gli occhi lucidi che ha ringraziato anche i suoi follower “perché mi sono stati vicini e sono quello che sono grazie a loro“.

La difesa: “Riconosciuta innocenza

“Io ho sempre pensato che fosse innocente e questo è stato acclarato in Tribunale“, ha affermato il difensore Giuseppe Iannaccone. “Chiara io l’ho ammirata in questi due anni, perché è stata una cittadina modello, potrebbe essere di esempio a tutti per il rispetto che ha portato prima alla pubblica amministrazione e all’Agcom e poi all’autorità giudiziaria e questo è stato ripagato con la giustizia che è stata data oggi” aggiunge il legale che insieme al collega Marcello Bana ha difeso l’imprenditrice. “Se tutti i cittadini si comportassero come Chiara sarebbe una gran bella cosa, il rispetto che ha portato nei confronti dell’autorità giudiziaria è di esempio a tutti perché in questo Paese la giustizia c’è” ha concluso l’ avvocato Iannaccone.

La replica della Ferragni alle accuse della solita Lucarelli

Dall’entourage di Chiara Ferragni, è arrivata la replica alle teorie incompetenti dell’ “alzapalette” Selvaggia Lucarelli, come sempre a caccia di visibilità, che molti giornali definiscono “giornalista” senza essere iscritta all’ ordine professionale, la quale dal suo profilo Instagram ha sostenuto che “Tecnicamente” Chiara Ferragni è stata prosciolta, non assolta”. questa la dovuta precisazione “In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla signora Lucarelli ci fa piacere farle notare che il proscioglimento di Chiara Ferragni corrisponde a una piena assoluzione, la improcedibilità significa, lo può riferire all’esperto legale che le ha suggerito quanto lei scrive, che non era possibile procedere per truffa aggravata perché ne mancavano i presupposti. Quindi, se vuole, è anche peggio. Questo processo non si doveva fare”.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'informazione e l'editoria Alberto Barachini, sulla vendita Gruppo GEDI
14 Gennaio, 2026
Crans-Montana, Jessica Maric Moretti si salva dai domiciliari ma non può lasciare la Svizzera
14 Gennaio, 2026
Convalidato a Crans-Montana, l'arresto di Moretti: potrebbe uscire su cauzione "tra qualche giorno"
13 Gennaio, 2026
La disastrosa gestione di Antonini del Trapani Shark, si è conclusa: esclusa dal campionato di basket
13 Gennaio, 2026
"Il Sistema colpisce ancora" in uscita il nuovo libro-intervista di Sallusti a Palamara
13 Gennaio, 2026
Ex Ilva Taranto, operaio cade dall'alto e muore durante controllo
12 Gennaio, 2026
Cerca
Archivi
Prosciolta Chiara Ferragni, finisce così il "Pandoro gate": "E' finito un incubo"
14 Gennaio, 2026
Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'informazione e l'editoria Alberto Barachini, sulla vendita Gruppo GEDI
14 Gennaio, 2026
Crans-Montana, Jessica Maric Moretti si salva dai domiciliari ma non può lasciare la Svizzera
14 Gennaio, 2026
Convalidato a Crans-Montana, l'arresto di Moretti: potrebbe uscire su cauzione "tra qualche giorno"
13 Gennaio, 2026
La disastrosa gestione di Antonini del Trapani Shark, si è conclusa: esclusa dal campionato di basket
13 Gennaio, 2026

Cerca nel sito