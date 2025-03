Nuove regole Ryanair e Ita Airways per il bagaglio a mano: dai prezzi alle misure cambiate

Da marzo 2025 cambiano le regole per il bagaglio a mano di alcune compagnie aeree, in particolare Ryanair e Ita Airways: queste le novità e le penali da pagare se non si rispettano le norme con un focus sulle dimensioni, i costi e le eccezioni.

Ita Airways

ITA Airways consente di portare in cabina un bagaglio a mano di massimo 55x35x25 cm (maniglie, tasche laterali e rotelle comprese) ma introduce una stretta sul peso, che non deve essere superiore a 8 kg. Inoltre, a differenza di Ryanair ed EasyJet, ITA Airways permette di portare con sé anche un accessorio a scelta tra zainetto, borsetta o custodia per PC portatile, con dimensioni massime di 45x36x20 cm.

Attenzione, però: in caso di voli particolarmente affollat i, il personale di scalo potrebbe ritirare il bagaglio a mano al gate per imbarcarlo in stiva, rilasciando al passeggero una ricevuta per la riconsegna. Questa procedura, però, non è prevista per i voli intercontinentali. ITA Airways applica l’etichetta “sotto il sedile” a tutti i bagagli a mano di piccole dimensioni, su tutti i voli in partenza da scali nazionali e internazionali e verso tutte le destinazioni, ad eccezione di quelli operati con aeromobili A330.

In conclusione, per risparmiare sui voli e viaggiare senza stress , è fondamentale informarsi sulle regole del bagaglio a mano della compagnia aerea scelta, verificando dimensioni, peso e costi dei servizi aggiuntivi. E, nel dubbio, meglio optare per un bagaglio più piccolo, o acquistare in anticipo l’opzione per il bagaglio a mano grande, per evitare spiacevoli (e costose) sorprese al gate.

Ryanair

Ryanair, al via il nuovo abbonamento “Prime” a 79 euro : come funziona, a cosa serve (quanto si risparmia). E da maggio nuove regole su bagagli e check-in. Il bagaglio piccolo resta gratis, ma cambiano le misure. Con la compagnia low cost irlandese è possibile infatti portare a bordo gratuitamente un solo bagaglio piccolo, che deve essere riposto sotto il sedile di fronte al proprio. Le dimensioni massime consentite sono:

40x20x25 cm (zainetto)

25x20x40 cm (borsa o custodia per laptop)

Altrimenti ci sono le tariffe Regular o Flexi Plus che includono:

Un bagaglio piccolo (come sopra). Un bagaglio a mano da 10 kg massimo, con dimensioni massime di 55x40x20 cm, da riporre nella cappelliera. Posto prenotato (in file specifiche per la Regular, ovunque per la Flexi Plus). Imbarco prioritario. Check-in gratuito in aeroporto (ma è possibile farlo anche tramite app o sito web).

Per evitare sorprese, è consigliabile verificare sempre le misure e il peso del proprio bagaglio presso i misuratori presenti in aeroporto, solitamente vicino ai banchi check-in.

EasyJet

Anche con EasyJet, che non cambia le proprie regole nel 2025 , è possibile portare a bordo gratuitamente una sola borsa piccola, con dimensioni massime di 45x36x20 cm (ruote e maniglie comprese), da collocare sotto il sedile anteriore. Il peso massimo consentito è di 15 kg, e il passeggero deve essere in grado di trasportarlo e sollevarlo autonomamente.

Per portare con sé un bagaglio a mano grande (zaino o trolley, massimo 56x45x25 cm, ruote e maniglie comprese, peso massimo 15 kg), da riporre nella cappelliera, è necessario aggiungere l’opzione in fase di prenotazione. Essere iscritti al programma easyJet Plus. Aver prenotato un posto con più spazio per le gambe o un posto “Up Front“.

I clienti iscritti al programma easyJet Plus che non hanno aggiunto un bagaglio a mano grande o che viaggiano con la tariffa Flexi possono portare a bordo un bagaglio a mano grande solo se c’è disponibilità. In caso contrario, il bagaglio verrà imbarcato gratuitamente in stiva.