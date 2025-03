NBA: in Europa il progetto si fa sempre più concreto

Il progetto di un nuovo campionato di basket in Europa, cogestito da NBA e federazione mondiale, potrebbe partire già nella stagione 2026-27

di Silvia Signore

Dopo anni di discussione in merito all’idea di portare l’Nba in Europa , in questi giorni il progetto si fa sempre più concreto portando con se una vera e propria rivoluzione del Basket europeo. Si svolgerà oggi la riunione del Board of Governors della NBA, la riunione in cui saranno presenti i 30 proprietari della lega durante la quale il commissioner della NBA Adam Silver presenterà il progetto di una nuova lega realizzata in Europa insieme alla FIBA.

Lo scorso gennaio a Parigi il commissioner Adam Silver aveva dichiarato: “Stiamo guardando all’attuale situazione del basket in Europa, cercando di capire come possiamo contribuire alla sua crescita” ed oggi la situazione sembrerebbe aver trovato un punto di svolta. “Nell’assemblea dei proprietari, la lega riferirà dei suoi discorsi esplorativi su una nuova lega in Europa, in partnership con FIBA” ha reso noto Mike Bas portavoce dell’ NBA a The Athletic.

I proprietari NBA potrebbero votare sulla proposta in qualsiasi momento , sebbene non sia previsto alcun voto formale durante le riunione che si svolgerà a New York. Secondo alcune voci, la lega potrebbe lanciare un campionato europeo già a partire dalla stagione 2026-2027. Non si tratta di una Divisione europea della NBA, progetto che si è discusso per anni, ma di una lega completamente nuova, con una sua competizione e una sua squadra campione.

Secondo le indiscrezioni, sarà una lega aperta, con squadre create appositamente , 16 squadre per l’esattezza che avranno luogo in città strategiche come Londra e Parigi e non solo. La Qatar Sports Investments, società proprietaria della squadra di di calcio del Paris Saint-Germain , ha già espresso il suo interesse nell’entrare a far parte di questo progetto.

La NBA avrebbe proposto alla QSI due opzioni: acquistare una squadra di basket già esistente o crearne una nuova indipendente. Il Paris Basketball, che dal 2018 è diventato un punto di riferimento per il basket nella capitale francese, sembrerebbe essere il candidato naturale per un eventuale acquisto. Il club parigino, che gioca attualmente in Euroleague, ha goduto di una forte crescita in questi ultimi anni, crescita data anche della recente apertura dell’Adidas Arena, un impianto moderno che soddisfa i requisiti della competizione europea e cha contribuito ad forte seguito per i tifosi.

L’ attenzione è stata riposta anche verso città come Londra ed altre città del Regno Unito, che come riportano le indiscrezione vedrebbero lo sceicco Mansour proprietario del Manchester City già in prima fila per l’acquisizione di una squadra. Anche città come Berlino e Monaco di Baviera ed altre che invece sarebbero già provenienti dall’Eurolega come il Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce e ASVEL Villeurbanne sarebbero cadute nel mirino delle città più interessanti per lo sviluppo del progetto. Riguardo alle città italiane sarebbero state prese in considerazione anche Roma e Milano.