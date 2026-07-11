Nato smentisce Conte (M5s): “La Russia è una minaccia per la sicurezza euro-atlantica”

il colonnello Martin L. O'Donnell portavoce del generale americano Alexus G. Grynkewich, torna sulle dichiarazioni del generale al Financial Times e smentisce l'interpretazione del leader del M5S

“La Russia rappresenta chiaramente una minaccia per la sicurezza euro-atlantica”. Ad affermarlo è il colonnello Martin L. O’Donnell, il portavoce del generale americano Alexus G. Grynkewich, l’attuale Supreme Allied Commander Europe, il comandante più importante della Nato in Europa, commentando le dichiarazioni di Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle, che sosteneva che Grynkewich avesse affermato che la Russia non rappresentasse una minaccia per l’Europa.



Nelle sue dichiarazioni al Financial Times, il generale Grynkewich ha spiegato che, secondo la sua valutazione, “la Russia al momento non sta cercando uno scontro diretto con la Nato, perché è consapevole del nostro vantaggio” ed ha, poi, sottolineato” quanto sia importante che la Russia continui a comprendere che qualsiasi aggressione contro di noi sarebbe destinata al fallimento. Non c’è dunque alcun dubbio che la Russia rappresenti una minaccia: il punto decisivo è essere preparati ad affrontarla come Alleanza difensiva”.

Conte ha stravolto le parole del generale Grynkewich