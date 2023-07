Meloni ricevuta nello studio ovale alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden: “Relazioni Italia-Usa forti al di là colore governi”

“Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno pensasse” ha detto il premier Giorgia Meloni, nell’incontro avuto oggi con il Presidente Joe Biden alla Casa Bianca. “Le nostre nazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico”, ha aggiunto.

Sull’Ucraina Meloni ha ribadito che “l’Italia é forte nel sostegno a Kiev”. “Tutti insieme – ha ricordato il premier italiano- abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’Italia, fin dall’inizio, abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l’ucraina significa difendere l’esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina”.

.

“Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto. La concorrenza di paesi che non rispettano standard di garanzie del lavoro, rispetto dell’ambiente, sicurezza mina le nostre imprese e i nostri lavoratori. Un commercio libero senza regole ha mostrato i suoi limiti e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra apertura e protezione delle nostre economie e dei nostri interessi strategici”.

Meloni ha poi rimarcato che “gli Usa sono il nostro partner commerciale più importante al di fuori dell’Europa e sono d’accordo con Biden sul fatto che il nostro interscambio è molto alto ma non ci sono ragioni per cui non possa crescere ancora“. Quanto all’Occidente, “deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo la convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni“, facendo in modo che “il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti“.

All’inizio del loro incontro alla Casa Bianca, Joe Biden ha fatto alla premier Giorgia Meloni le condoglianze per le vittime delle “condizioni meteorologiche estreme”, maltempo e incendi, che hanno colpito “tutto il Mediterraneo”, inclusa l’Italia. “Permettetemi di porgere le mie condoglianze a coloro che in Italia e in tutto il Mediterraneo stanno soffrendo a causa di condizioni meteorologiche estreme”, ha detto Biden all’inizio dell’incontro, parlando anche degli incendi e citando l’importante iniziativa presentata oggi “sui pericoli del caldo eccessivo qui negli Stati Uniti, dove anche noi siamo alle prese con questo problema“.

Biden si è quindi congratulato con Meloni “per il vostro sostegno molto forte all’Ucraina” e per “la difesa dalle atrocità russe, perché è questo quello che sono, non è solo una guerra”. Parlando all’inizio dell’incontro alla Casa Bianca con la premier, il presidente americano ha poi affermato: “Voglio ringraziare il popolo italiano per averla sostenuto e per aver sostenuto l’Ucraina. Fa una grande differenza”.

Poi Biden ha ricordato che “la partnership transatlantica è una pietra miliare della nostra sicurezza condivisa e le truppe italiane stanno svolgendo un ruolo critico in Europa, nel Mediterraneo e oltre. Con gli Stati Uniti siete anche al fianco dell’Ucraina”.

“Attendo con ansia la discussione di oggi sul Mediterraneo, sul nostro lavoro con le nazioni mediterranee per affrontare le sfide migratorie provenienti dall’Africa. L’Italia guiderà il G7 l’anno prossimo e sono ansioso di portare avanti quell’ambiziosa agenda”, ha detto. Poi, rivolto alla premier, ha scherzato: “Spero che sarete gentili con me come presidente“.

Punto stampa, in Ambasciata

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha poi incontrato i giornalisti all’interno dell’Ambasciata italiana a Washington raccontando i temi affrontati durante il dialogo con il presidente americano e rispondendo alle domande dei giornalisti.

“Abbiamo avuto un lungo incontro con Biden , in cui abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, il partenariato strategico, la profonda amicizia che uniscono Italia e Usa”. Queste le prime parole espresse dal leader del governo italiano, in conferenza stampa, all’ambasciata a Washington dopo l’incontro alla Casa Bianca. “Sono fiera di guidare l’Italia, che viene guardata con grande rispetto”.