Meloni: “Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”

Gli auguri della premier ai sindaci eletti: "Ai primi cittadini il compito di accompagnare le proprie comunità in sfide importanti". Poi la stoccata a Schlein sui social

A spoglio ancora in corso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato su X i primi risultati delle elezioni comunali 2026 . “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti. P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani” recita il post della premier.

Poi la stoccata ai dem. “A posto”, il commento sui social a un post di Repubblica del 22 maggio sulla campagna elettorale a Venezia di Elly Schlein. “Da qui mandiamo a casa Meloni”, il titolo dell’articolo sulle parole della segretaria dem.



Venezia: Speranzon (FdI), Meloni ha detto che sarebbe un miracolo mondiale

“Quando sono usciti i primi exit poll che davano la possibilità anche di vincere al primo turno la premier Meloni mi ha chiesto se c’era davvero questa possibilità, io ho risposto sì e lei ha detto che “sarebbe un miracolo mondiale””. L’ha riferito il coordinatore veneto e sentore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon leggendo al telefonino un messaggio della premier, davanti alla sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini a Mestre (Venezia). “Per come era stata raccontata la situazione in questa città e le percentuali che erano attribuite ai vari candidati sindaco la possibilità per il centrodestra di vincere al primo turno era esclusa da ogni ipotesi – ha poi proseguito – ma noi ci abbiamo creduto”.

Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia

Tajani: “Chi riteneva sinistra forza trainante Paese si illudeva”

“A Reggio Calabria stavince il candidato sindaco di Forza Italia Ciccio Cannizzaro. E’ la sintesi di una tornata elettorale che ha visto il centro-destra uscire consolidato nei consensi. E Forza Italia cresce ovunque. Si illudeva chi riteneva la sinistra pronta a diventare forza trainante del Paese. Buon lavoro a tutti gli eletti”, scrive quindi su X Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepremier.

il sindaco eletto a Reggio Calabria Ciccio Cannizzaro (Forza Italia )

Salvini: “Avanza il centrodestra”

‘‘Avanza il Centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia! Grazie per la fiducia”, scrive intanto sui social il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

La spinta sulla legge elettorale

Soprattutto in FdI si evidenzia come le elezioni comunali possano dare una spinta ulteriore anche alla riforma della legge elettorale in vista delle prossime Elezioni Politiche, mentre Salvini ha ribadito la prospettiva del voto nell’autunno del 2027.L’orientamento sembra essere quello di presentare un nuovo testo con l’accordo sulle modifiche da apportare alla proposta sul proporzionale con premio.