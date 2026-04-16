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16 Aprile 2026 22:28
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16 Aprile 2026 22:28

Marina Berlusconi: “Mia discesa in campo? Fantasie. Attacchi del Fatto da cavernicoli”

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
La precisazione della presidente di Fininvest': "Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me, si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile"

“Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto ‘dialogue coach’ per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei ‘cavernicolo’“. Queste le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest.

“Per non parlare – continua la figlia primogenita di Silvio Berlusconidi una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero ‘body shaming’. Non so se Corrias abbia una moglie, una figlia, una sorella, ma nel dubbio esprimo loro tutta la mia solidarietà: condividere la vita con un uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente ‘patriarcali’ – sempre per citare i progressisti, quelli veri – deve essere di certo un faticoso esercizio di resistenza. Tutto questo premesso, devo dire che gli attacchi del Fatto Quotidiano per me sono medaglie al valore, che mi appunto con grande soddisfazione sulla giacca”.

“Certo spiace vedere che in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”, conclude la presidente Fininvest.

La solidarietà di Forza Italia: “Attacchi volgari e sessisti”

“Tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Marina Berlusconi per gli attacchi volgari e sessisti ricevuti da “Il Fatto Quotidiano”. Insulti e offese che non hanno nulla a che vedere con la critica, il giornalismo e l’informazione. Parole frutto di un odio viscerale e immotivato, lo stesso che per anni hanno riversato nei confronti del Presidente Silvio Berlusconi“. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram di Forza Italia, dove vengono rilanciate le parole di Marina Berlusconi in replica all’articolo de ‘Il Fatto’.

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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