Marina Berlusconi: “Mia discesa in campo? Fantasie. Attacchi del Fatto da cavernicoli”

La precisazione della presidente di Fininvest': "Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me, si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile"

“Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto ‘dialogue coach’ per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei ‘cavernicolo’“. Queste le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest.

“Per non parlare – continua la figlia primogenita di Silvio Berlusconi – di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero ‘body shaming’. Non so se Corrias abbia una moglie, una figlia, una sorella, ma nel dubbio esprimo loro tutta la mia solidarietà: condividere la vita con un uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente ‘patriarcali’ – sempre per citare i progressisti, quelli veri – deve essere di certo un faticoso esercizio di resistenza. Tutto questo premesso, devo dire che gli attacchi del Fatto Quotidiano per me sono medaglie al valore, che mi appunto con grande soddisfazione sulla giacca”.

“Certo spiace vedere che in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”, conclude la presidente Fininvest.

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