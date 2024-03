La procura di Milano chiede processo per il magistrato Bucarelli pm a Torino per frode e depistaggio sul caso del calciatore Demba Seck

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enzo Bucarelli, il pm di Torino accusato di avere cancellato dal cellulare di Demba Seck, ex calciatore del Toro, alcuni video intimi che quest’ultimo aveva girato di nascosto con l’ex fidanzata Veronica Garbolino, quest’ultima ignara di essere stata ripresa. Immagini che il giocatore aveva poi inoltrato ad almeno due persone e che avevano portato ad aprire un fascicolo per revenge porn.

Secondo la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e la pm Giancarla Serafini, il loro collega Bucarelli in servizio presso la procura di Torino debba rispondere del reato di frode in processo penale e depistaggio perché avrebbe convinto la ragazza “a non procedere” contro Seck.inducendo la ragazza a firmare una transazione economica con Seck, in cui era previsto che lei rimettesse la querela. In virtù di questa transazione, a luglio il pm aveva chiesto l’archiviazione per il calciatore, poi accolta dal gip. Per le pm milanesi però Bucarelli avrebbe cancellato le prove del revenge porn e non avrebbe approfondito le indagini, perché il cellulare di Seck non è mai stato sequestrato.

la ragazza immagine Veronica Garbolino a New York

Bucarelli pm torinese ( e tifoso del Toro) ha sempre respinto ogni addebito . In un verbale il magistrato aveva fatto scrivere che i video erano stati cancellati perché non servivano più e per evitare ulteriori divulgazioni a terzi. Il suo legale difensore, l’avvocato Michele Galasso, ieri ha espresso “profondo rammarico per una richiesta di fare il processo che ritiene inspiegabile, in presenza di un verbale di perquisizione redatto su indicazione dello stesso Bucarelli in cui – lungi dal depistare – è stata cristallizzata la prova ( con tutti i dettagli) degli avvenuti invii dei filmati intimi, e dunque la prova del reato commesso dal calciatore indagato: verbale a seguito del quale, infatti, il reato a carico dell’atleta da ipotizzato come tentato è divenuto accertato come consumato“.

Ma la questione è molto più complessa di come viene descritta dalla difesa del calciatore, secondo la procura di Milano, L’indagine nasce a Torino quando Veronica Garbolino, ex ragazza immagine della discoteca Pick up e fino allo scorso gennaio 2024 ragazza alla pari negli Stati Uniti, si è presentata dai carabinieri per denunciare il suo ex fidanzato calciatore , dichiarando “Ho il sospetto che Demba Seck mi abbia ripresa di nascosto mentre facevamo sesso, per favore aiutatemi”. La segnalazione arriva in procura. Il pm Bucarelli ordina una perquisizione, che viene svolta il 21 febbraio 2023. È quello il giorno in cui il magistrato indagato cancella, dopo averli visionati, i video ripresi di nascosto. La Garbolino, secondo la procura di Milano, è parte offesa nell’inchiesta a carico del pm, così come il ministero della Giustizia.

l’ingresso della procura di Milano

Secondo gli inquirenti della procura di Milano, il pm Bucarelli avrebbe cancellato le prove del “revenge porn” e non avrebbe approfondito le indagini, in quanto il cellulare di Seck non è mai stato sequestrato. La polizia giudiziaria visionando il telefonino del giocatore, aveva accertato che Seck aveva mandato i video ad almeno due persone: un amico e un ex calciatore del Toro, Sasa Lukic, ceduto al Fulham nel gennaio del 2023. Il 4 luglio 2023 la procura di Torino ha chiesto, tramite rogatoria internazionale, il sequestro del cellulare di Lukic, ma l’Inghilterra non ha mai risposto.

Ma, Lukic a parte, gli investigatori torinesi erano certi già nel febbraio del 2023 che Demba Seck avesse commesso il reato di revenge porn inoltrando due video ad almeno un amico. La prova del reato era stata “cristalizzata” proprio con il sequestro del telefonino di quest’ultimo. Ma ciò nonostante ciò secondo la procura di Milano, il pm Bucarelli avrebbe riferito e rassicurato la Garbolino che i video non sarebbero mai stati divulgati a terzi. “Il pm mi suggerì di chiuderla lì e di non procedere oltre, e così firmai quella transazione”, è quanto la ragazza ha messo a verbale alla procura di Milano.

La versione della ragazza è considerata attendibile ed è stata confermata alle pm milanesi dalla stessa polizia giudiziaria di Bucarelli. “Sentimmo anche noi che il pm alla Garbolino stava dicendo una cosa non vera – hanno verbalizzato alcune persone che lavorano nella pg della procura di Torino – ma non avevamo avuto la presenza di spirito di smentirlo“. “Tra l’altro – è quanto hanno riferito gli investigatori alla procura di Milano, riferendosi al fatto che il pm Bucarelli è notoriamente un tifoso del Toro – noi eravamo già a disagio nel vedere che la persona offesa, questa ragazza, era stata fatta entrare nell’ufficio del pm, dove campeggia un toro gigante in metallo, alto circa un metro e mezzo e altri simboli della squadra”.