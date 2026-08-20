Il presidente Mattarella: “L’ augurio è che Taranto torni ad abbracciare il futuro”

Mattarella sull’ex Ilva: “Impegno nazionale”. La premier Meloni: “Un tavolo sulla città di Taranto”

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono attesi oggi a Taranto per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel messaggio inviato da Mattarella al Quotidiano di Puglia, che lo pubblicherà sull’edizione odierna, scrive: “Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto – custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di inestimabile valore – che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale“.

E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato per rivolgere un saluto alla città di Taranto e a tutte le altre località della Puglia, che si apprestano a ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.“La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la Città riveste nella Repubblica. L’augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad ‘abbracciare il futuro’”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Nel suo messaggio Mattarella rilancia i temi che più gli stanno a cuore : sviluppo, tolleranza e “la speranza in un futuro che si vorrebbe di pace”. Citando le parole di Papa Leone XIV, il presidente auspica che i Giochi portino nel mondo “profezia di pace e fratellanza” e che il Mediterraneo, oggi dilaniato da guerre, violenze e crisi migratorie, torni a essere “fonte di civiltà, luogo del dialogo e del confronto, ambito di cooperazione internazionale e di solidarietà tra i popoli”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Porta a porta

“Garantisco che il mantenimento di un’importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale” Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera inviata al prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, con al centro la vicenda dell’ex Ilva. “In parallelo al lavoro del tavolo a Palazzo Chigi per l’Ex Ilva di Taranto, che tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell’impianto – scrive la premier Meloni – è mia intenzione convocare, sempre a Palazzo Chigi, uno specifico Tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell’area con investimenti imprenditoriali da affiancare all’ex Ilva».



La lettera è arrivata in seguito a una richiesta arrivata alla premier Meloni, attraverso il prefetto Liguori, da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della partecipazione della premier all’inaugurazione, domani sera, dei Giochi del Mediterraneo. “Senza escludere il confronto con le organizzazioni che operano sul territorio, al Tavolo per Taranto saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle stesse (insieme, ovviamente, ai rappresentanti della Regione Puglia e degli enti locali) – continua la premier – il che conferirà al Tavolo di lavoro il giusto peso. Il mio, quindi, è un invito a un dialogo allargato, da realizzare nella sede del Governo, con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale, come la situazione impone“.

Le dichiarazioni e l’impegno del presidente della Repubblica e del premier, intervenuti alla vigilia per parlare della vertenza acciaio e di Taranto, hanno trovato l’approvazione dei sindacati Fiom e Uilm. “L’attenzione all’occupazione, salute e sviluppo nelle parole del Presidente della Repubblica di oggi, dopo la lettera inviata ieri dalle organizzazioni sindacali di Taranto indicano che la ricerca di una soluzione che riconosca il diritto al lavoro e alla salute e sicurezza sono alla base di una reale soluzione per l’ex Ilva” ha dichiarato Michele De Palma segretario generale Fiom-Cgil, .

Secondo De Palma “un impegno nazionale” nelle parole del Presidente della Repubblica “chiedono alle Istituzioni e alle forze del Paese di riconoscere il ruolo fondamentale che lavoro, salute e sviluppo rappresentano”. Davide Sperti, segretario generale della Uilm, ha commentato anche l’intervento del premier. “Finalmente Meloni si impegna in prima persona. Ora però servono soluzioni” ha detto Sperti. “Sull’ex Ilva e su Taranto finalmente la Presidente Meloni si impegna in prima persona, come chiediamo da mesi. Questo deve significare però massima trasparenza, responsabilità e misure concrete e urgenti per i lavoratori e i cittadini di Taranto. I tavoli annunciati devono servire per trovare finalmente soluzioni che risarciscano migliaia di lavoratori diretti, di Ilva in As e del sistema degli appalti che appartengono alla catena più fragile. Non vogliamo parlare di buoni propositi, ma vogliamo dettagli di progetti occupazionali, ambientali e industriali. Bene le parole di Mattarella che attestano vicinanza della massima carica dello Stato a una comunità tradita, le cui sofferenze – conclude Sperti – sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.





