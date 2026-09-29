La famiglia e i fedelissimi celebrano i 90 anni di Berlusconi: ultima festa a Villa Certosa.

Presenti tuti i figli e l'ultima compagna Marta Fascina,i. La villa ceduta allo sceicco Al Thani

Un grande pranzo di famiglia per i 90 anni di Silvio Berlusconi . Il figlio minore del Cavaliere, Luigi aveva lanciato da settimane l’idea, ed i fratelli Piersilvio, Barbara, Marina ed Eleonora, hanno raccolto l’invito e l’hanno esteso a un ritrovo con tutti gli amici storici e le persone-chiave della vitab di Berlusconi . Un ultimo evento prima che diventi a disposizione dello sceicco Al Thani. Berlusconi aveva battezzatto a suo tempo la residenza Villa Certosa e trasformata con il suo architetto di fiducia, Gianni Gamondi, già autore di molte ville in Costa Smeralda. Un piccolo regno: 4.500 metri quadrati costruiti, 126 stanze, un parco di 120 ettari e sette piscine. Attorno c’è tutto il repertorio dell’eccesso: spa, sette ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio e da golf, giostre per i bambini, un orto medicinale, la grotta di Nettuno, un eliporto, un vulcano artificiale, un bunker antiatomico, un’area per la talassoterapia.

Gli aerei privati sono arrivati all’Aviazione generale dell’aeroporto Costa Smeralda-Karim Aga Khan poco prima di mezzogiorno di ieri. Dall’aeroporto di Milano Linate, il fratello del cavaliere Paolo Berlusconi ha viaggiato insieme ai collaboratori più stretti del fondatore del Gruppo Mediaset e leader di Forza Italia deceduto a giugno 2023. Da Adriano Galliani a Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Marcello Dell’Utri.

Con un altro jet privato, proveniente dall’ aeroporto di Roma Ciampino, è arrivata l’ultima compagna di vita del Cavaliere, Marta Fascina appunto, insieme a manager delle imprese di famiglia, collaboratori e altri parenti. Dopo aver attraversato i controlli dello scalo privato di Olbia, gli invitati sono saliti a bordo di van e diretti alla volta di Villa Certosa a Porto Rotondo. Nel giro di pochi minuti tutti sono scomparsi dietro i vetri oscurati dei van. I figlii del Cavaliere sono arrivati a Villa Certosa in anticipo così sfuggendo a sguardi indiscreti. Tra gli invitati al ricevimento in ricordo dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, medico personale di Berlusconi quando si trovava in vacanza in Sardegna, che ha raccontato una storiella. Questa: “Una volta il Presidente mi disse: giorni fa ho aperto i cancelli del mio parco a un gruppo di pensionati. Sono andati nella parte dove coltivo 120 piante medicinali. Su una c’era scritto Viagra e se la sono mangiata tutta”.

Passando tra le hostess e il personale di terra all’uscita dell’aeroporto. Marcello Dell’Utri come sempre educato e cortese ha salutato con un formale «Buongiorno», dice giusto mentre . Adriano Galliani quando gli viene chiesto un ricordo di Berlusconi accenna a bassa voce “Grazie, no, scusate“, . È un pranzo ricordo per festeggiare i 90 anni che avrebbe compiuto Silvio Berlusconi, ma tutte le facce sono serie e riservate. L’unica a sorridere è proprio Marta Fascina, quando saluta uno degli autisti che le va incontro e le stringe la mano, prima di partire per Villa Certosa.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Gli amici del Cavaliere hanno ricordano che Berlusconi guardando il mare dalla sua villa più amata, diceva: “Qui mi sento come Garibaldi a Caprera”. Importante è l’atmosfera che il Cavaliere riusciva a sentire in questo luogo. E i suoi amici intimi e la sua famiglia,hanno cercato di ricordarlo con affetto e gratitudine. Lungo il viale d’ingresso di Villa Certosa alcuni agenti di vigilanza privata hanno atteso l’arrivo di tutti gli invitati, ed ogni passaggio in auto è stato rapido. Chiuso il cancello principale della tenuta con parco a Punta Lada, affacciata sul golfo di Marinella, oltre a vari brindisi di benvenuto è stato dedicato anche un momento di rigoroso rispetto e silenzio a Silvio Berlusconi , con una messa di ricordo nella cappella privata di Villa Certosa.

Gli eredi del Cavaliere hanno così salutato la residenza di famiglia, Villa Certosa , che è stata venduta per 350 milioni di euro allo sceicco Al Thani, che deciderà se farne una sua reggia o un resort esclusivo da mille e una notte come quelli che il fondo sovrano del Qatar controlla già in Costa Smeralda. “Vendere Villa Certosa è stata una decisione non facile, direi anche dolorosa per i figli di Silvio”, ha commentato una persona molto vicina alla famiglia Berlusconi.

Veduta esterna di villa ”La Certosa ” a Porto Rotondo, Sassari

Lo giugno 24 scorso la Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, ha confermato di aver accettato la proposta vincolante di un soggetto straniero. È la conferma ufficiale di ciò che a Porto Rotondo si sussurra da giorni. L’acquirente è la Constellation Hotels Holding, società lussemburghese che fa da braccio immobiliare alla famiglia Al Thani e, in particolare, allo sceicco Hamad bin Jassim, già primo ministro del Qatar dal 2007 al 2013. Il prezzo, secondo le indiscrezioni, è di circa 350 milioni di euro: molto meno dei 500 di cui si favoleggiava da un anno, ma abbastanza per fare della villa l’immobile di maggior valore commerciale in Italia.

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