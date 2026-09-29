Raffaele Zingone, nuovo amministratore delegato di Banca Ifis

Il nuovo Ad Zingone assume la guida di Banca Ifis nel percorso di riorganizzazione del Gruppo, che prevede la cessione dell’intero business NPL e la trasformazione della banca in un operatore specializzato nello specialty finance e nel supporto all’economia reale

Il consiglio di amministrazione di Banca Ifis, otto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio , riunitosi il 24 settembre ha preso atto ed accettato le dimissioni con effetto immediato di Frederik Geertman dalla carica di consigliere ed amministratore delegato in seguito agli esiti dell’ispezione di Bankitalia conclusasi con un giudizio “parzialmente sfavorevole” che ha pesato come un macigno sulle azioni di Banca Ifis, insieme alla notizia dell’avvio da parte della Vigilanza di un procedimento per la determinazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi.

L’iter dovrà concludersi entro un massimo di 90 giorni, mentre Banca Ifis avrà 45 giorni per presentare memorie e documenti. La Banca d’Italia ha lanciato anche due procedimenti sanzionatori. . Gli ispettori di via Nazionale hanno espresso rilievi riferibili a profili antiriciclaggio (AML – Anti-Money Laundering), al rischio di falle nei sistemi tecnologici e informatici (ICT) e alla sicurezza operativa. Non solo. Bankitalia non ha trovato conformi alle migliori pratiche le modalità con cui l’istituto ha gestito le cartolarizzazioni, il processo del credito e gli NPL acquistati da terzi.

L’ ex amministratore delegato Banca Ifis Frederik Geertman

Rilievi sono stati espressi anche sul sistema dei controlli interni, il governo societario e la sostenibilità del modello di business In occasione della stessa seduta il CdA ha nominato all’unanimità Raffaele Zingone consigliere non indipendente ed amministratore delegato della banca, con efficacia immediata e fino alla prossima assemblea.

Sinergie confermate anche grazie all’importante lavoro svolto dalle funzioni aziendali per il completamento delle dismissioni di Hype, ARECneprix e Abilio, realizzate come da cronoprogramma, e per la rimodulazione dei principali contratti IT di Illimity, che consentono altresì di semplificare il modello operativo del Gruppo e di rafforzarne il focus strategico sulle attività a più elevato valore aggiunto

Venerdì scorso le tante novità annunciate dall’istituto della famiglia Fürstenberg sono costate care in borsa, con una caduta del titolo dell’11,20 per cento. Dai massimi dell’anno la capitalizzazione si è dimezzata Banca Ifis ha reso noto di aver ricevuto, in data 23 settembre 2026 , il provvedimento di Banca d’Italia – pieno e incondizionato – di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Illimity Bank. L’operazione di integrazione sarà pertanto completata entro l’esercizio in corso in linea con quanto già annunciato, con l’iscrizione in bilancio di circa 70 milioni di euro di attività fiscali differite (DTA) e conferma del conseguimento delle ulteriori sinergie previste a regime di 75 milioni di euro annui a partire dal 2027.

La Banca d’ Italia precisa il comunicato “ha richiesto l’adozione di un piano di intervento AML e compliance, nonché di un piano di rimedio prudenziale» che include «la riqualificazione degli assetti di governo societario, anche mediante l’innesto di nuove competenze e professionalità, il rafforzamento delle funzioni di controllo di secondo livello, la stesura di un nuovo piano industriale di Gruppo, la revisione dei processi nei comparti di credito, NPL e cartolarizzazioni, la predisposizione di un piano di rafforzamento del sistema di gestione e controllo del rischio ICT, e di sicurezza operativa». Sullo sfondo c’è in arrivo un declassamento della qualità del credito, la cui quantificazione sarà resa nota al termine delle verifiche già avviate dal CdA.

Ulteriore tensioni da parte degli investitori è rappresentata anche dall’avvio di due azioni sanzionatorie e dal procedimento relativo alla “determinazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi”, che si concluderà nei prossimi tre mesi. Entro fine anno agli azionisti potrebbe dunque essere richiesto di mettere mano al portafoglio per ricapitalizzare Banca Ifis. Nel frattempo è stata confermata l’intenzione di dismettere interamente il business dei crediti deteriorati, con un portafoglio di 1,5 miliardi che verrà alienato e messo in vendita entro la fine del corrente anno. Il Sole 24 Ore ha fatto i nomi di chi starebbe guardando con interesse al portafoglio di Npl: si tratterebbe di investitori come Cerberus, Aliseda (piattaforma spagnola collegata a Blackstone), Apollo ed Eos.

La nomina di Zingone

Zingone assume la guida di Banca Ifis nel percorso di riorganizzazione del Gruppo , che prevede la cessione dell’intero business NPL e la trasformazione della banca in un operatore specializzato nello specialty finance e nel supporto all’economia reale. Il dott. Zingone è stato individuato Anche su parere del Comitato Nomine, presieduto del consigliere indipendente di minoranza Roberto Diacetti, come il miglior candidato per assumere la carica di Amministratore Delegato nel percorso di riorganizzazione del Gruppo,

Tra gli obiettivi del nuovo amministratore delegato rientra quindi il proseguimento del processo di integrazione di Illimity Bank e la realizzazione delle sinergie previste, insieme alla valorizzazione delle attività rivolte a PMI, imprenditori e famiglie. Il consiglio di amministrazione ha nominato inoltre nuovo direttore generale Fabio Lanza , con efficacia subordinata all’esito positivo della procedura “Fit & Proper” da parte di Banca d’Italia.