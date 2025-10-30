Il Gruppo Ladisa arriva primo nella maxi gara europea per la ristorazione da 725 milioni

La Ladisa si Bari, si è classificato prima negli 8 lotti in cui si è presentata, e nel quadriennio 2026-2029 si occuperà dei servizi per Aeronautica, Esercito e Marina

La Ladisa di Bari si è classificata prima nella gara europea indetta dal Ministero della Difesa per i servizi di ristorazione dell’ Aeronautica Militare , Esercito Italiano e Marina Militare per il quadriennio 2026-2029.La società ha ottenuto il punteggio più alto per ciascuno degli 8 lotti di gara a cui ha partecipato, prevalendo sulle altre aziende nazionali e internazionali concorrenti che hanno partecipato alla gara. La valutazione, con un punteggio massimo di 100 punti, riguardava solo la qualità tecnica della proposta, in quanto il prezzo era fisso per tutti i 18 candidati. Il bando prevedeva in tutto 16 lotti, per un totale 725 milioni di euro. La Ladisa, secondo quanto previsto dal bando di gara, potrà aggiudicarsi fino a tre lotti in attesa delle verifiche tecniche. “Sono stati premiati gli investimenti, la competenza e i sacrifici di una vita”, ha dichiarato Sebastiano Ladisa, amministratore esecutivo del gruppo.





Nata come piccola impresa familiare di catering a Bari, sotto la guida congiunte dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa è diventata leader della ristorazione collettiva in Italia e all’estero. prevedendo un fatturato di gruppo di circa 350 milioni di euro per il 2026 . La società barese con oltre 5 mila addetti, 22 stabilimenti produttivi e 35 milioni di pasti serviti ogni anno, si conferma uno dei principali operatori nazionali nel settore della ristorazione, e sta realizzando una nuova piattaforma logistica a Parma, che includerà anche un polo per la lavorazione e distribuzione di alimenti sostenibili, a marchio proprio.