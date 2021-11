IL CALUNNIATORE PIERO AMARA “ISPIRATORE” DELLA PROCURA DI POTENZA, VIENE SMENTITO DALLA PROCURA DI ROMA !

di REDAZIONE POLITICA Mentre la Procura di Potenza continua nel suo comportamento poco chiaro nei confronti sopratutto delle difese dell’ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo e dell’ ex-commissario straordinario dell’ ILVA in AS prof. Enrico Laghi, cercando di conferire un valore aggiunto alle fantasie del calunniatore seriale Piero Amara, i magistrati lucani sono

Mentre la Procura di Potenza continua nel suo comportamento poco chiaro nei confronti sopratutto delle difese dell’ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo e dell’ ex-commissario straordinario dell’ ILVA in AS prof. Enrico Laghi, cercando di conferire un valore aggiunto alle fantasie del calunniatore seriale Piero Amara, i magistrati lucani sono arrivati al punto addirittura di “pilotarlo” interpretando a proprio piacimento ed utilizzo le sue dichiarazioni a verbale. Ma è Matteo Renzi il vero “obiettivo” del procuratore capo Francesco Curcio . Ancora una volta certa magistratura cercano i titoloni ad effetto attaccando chiunque non si alleni alle loro posizioni manifeste sopratutto nella corrente più estremista sinistrorsa, cioè quella di Area.

La Procura di Roma che per prima aveva scommesso sull’ avvocato-faccendiere siciliano Amara e sulle sue confessioni fiume, adesso ha vivisezionato e fatto a pezzi le sue false dichiarazioni, con una richiesta di archiviazione dello scorso 10 giugno 2021 a firma del procuratore aggiunto Ilaria Calò e di ben tre pm Rosaria Affinito, Fabrizio Tucci e Gennaro Varone, avvenuta per coincidenza proprio due giorni dopo l’arresto di Amara disposta dalla procura di Potenza. La richiesta di archiviazione della Procura capitolina è stata accolta a settembre dal Gip del Tribunale di Roma.

Indagato nel procedimento romano insieme ad Amara, una toga eccellente, il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi che era stato accusato “di induzione indebita a dare o promettere utilità“. Il fascicolo era stato aperto a seguito di un esposto presentato da un altro magistrato Dauno Trebastoni, giudice del Tar Lazio (che era stato colpito disciplinarmente da Patroni Griffi) il quale aveva sostenuto nella sua segnalazione che vi sarebbero stati dei comportamenti a suo parere che “avrebbero potuto concretizzare reati”. Le accuse strumentali sostenevano che il presidente del Consiglio di Stato avrebbe preteso che l’ avvocato Piero Amara, socio di studio di Giuseppe Calafiore che sarebbe stato la presunta fonte del giudice Trebastoni “continuasse il rapporto di lavoro in essere tra la Dagi (amministrata da Amara) ed una tale Giada Giraldi con la quale il presidente (Patroni Griffi n.d.r.)asseritamente intratteneva una relazione sentimentale”.

Come racconta il quotidiano La Verità, Amara nell’ultimo interrogatorio del 2018 aveva sfiorato la questione in termini molto vaghi, ritrova la memoria descrivendo la Giraldi come “una donna di un’arroganza spaventosa che pretendeva 10.000 euro al mese“. Il faccendiere siciliano aggiungeva che l’imprenditore-lobbista Fabrizio Centofanti, dopo aver ricevuto una perquisizione domiciliare, gli aveva chiesta la cortesia di assumerla “perchè era l’amante di Patroni Griffi”. I magistrati della Procura di Roma, hanno convocato Giada Giraldi, ma le sue dichiarazioni secondo gli inquirenti “costellate da gravi falsità”, verificando però che la donna avrebbe incassato 2.500 euro netti al mese a partire dal novembre 2016 per soli 9 mesi. Grazie a questa scoperta i magistrati hanno ritenuto carta straccia le dichiarazioni di Amara e Calafiore che parlavano di una busta paga mensile da 4-5.000 euro.

Pochi mesi dopo l’assunzione Amara avrebbe deciso di licenziare la Giraldi, a condizione che la sua decisione non risultasse sgradita a Centofanti e sua moglie, ed in particolar modo al presidente Patroni Griffi. I magistrati romani hanno ricostruito che è stato proprio a questo punto che “secondo Amara e Calafiore, Patroni Griffi si premurò di avvicinare il primo mentre si trovava con il suo socio nel ristorante “Gusto” per chiedergli di non licenziare la Giraldi“. Il presidente del Consiglio di Stato avrebbe fatto sapere all’ avvocato-faccendie”noin può dubre siciliano di considerare l’eventuale licenziamento della donna “un grande sgarbo“. Ma la Procura di Roma pur non credendo che il dialogo sia avvenuto nei termini raccontati da Amara ed il suo socio Calafiore, ammette che “non può dubitarsi che si sia trattata di una vera e propria calda raccomandazione come emerge da una registrazione” .

Ma i magistrati romani sulla base delle chat presenti nel cellulare del Presidente del Consiglio di Stato, hanno anche evinto che il rapporto tra Patroni Griffi e la Giraldi non è mai diventata una vera relazione amorosa: “Sulla scorta di tali evidenze, si può escludere che i predetti siano stati amanti contrariamente a quanto aveva sostenuto Amara ed insinuato da Calafiore. E’ evidente che la Giraldi abbia ricambiato le manifestazioni di stima ed affetto con un marcato distacco amichevole, seppure fortemente interessata, per finalità lavorative, alla vasta rete di relazioni intrattenute da Patroni Griffi“. All’esterno quell’amicizia così stretta “certamente poteva suscitare l’idea di un rapporto intimo” ed “è il loro apparire che Amara ha usato per dirsi certo che i due fossero amanti, ma tale dichiarazione è stata smentita dalla prova documentale rappresentata dai messaggi intercorsi fra i due“.

Per i pubblici ministeri della Procura di Roma “le dichiarazioni di Amara e Calafiore sul punto, appaiono meritevoli di forti perplessità, se non proprio di risultare artefatte“. Ed a indurli in errore non possono essere state le menzogne della Giraldi che “non aveva alcun interesse a inimicarsi una persona che le aveva mostrato affetto e dalla quale si attendeva certamente un ritorno“. Per i magistrati romani “le dichiarazioni di Amara non reggono il vaglio di attendibilità” in particolar modo perchè “contraddicono quelle rese nell’interrogatorio reso ai pubblici ministeri” nel 2018.

Prima di richiedere l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di Patroni Griffi, i magistrati della Procura di Roma hanno concentrato la propria massima attenzione investigativa sul rapporto intercorrente fra la Giraldi ed il presidente del Consiglio di Stato. “prescindendo