Maxi-blitz antidroga in Basilicata: 17 arrestati

L'indagine condotta dai Carabinieri svela due organizzazioni criminali. Coinvolto anche un agente della Polizia Locale

I carabinieri del comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio Gip nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola, un agente di Polizia Locale, accesso abusivo alla banca dati della Motorizzazione e peculato d’uso.

Giuseppe Gambioli, di 62 anni, vigile urbano di Marsicovetere (Potenza) , Ha interrogato la banca dati della Motorizzazione civile per informare il nipote, coinvolto di un’operazione antidroga nel Potentino, dell’eventuale presenza di auto “civetta” dei Carabinieri da lui notate nei pressi della sua abitazione. Per tale motivo di intralcio alle indagini, stato sospeso per 12 mesi dall’esercizio di pubblici uffici e servizi . Gambioli risponde anche delle accuse di peculato per aver trasportato il nipote per fini privati a bordo di un’auto istituzionale. Quello stesso nipote, Cesare Augusto Gambioli, di 28 anni, anch’egli di Marsicovetere, è stato arrestato e trasferito in carcere.

L’indagine, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Viggiano, ha consentito di individuare due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico e spaccio di stupefacenti di cocaina, hashish e marijuana. Le organizzazioni operavano rispettivamente nella Val d’Agri e nella zona di Picerno, con diramazioni anche nel capoluogo e in altre province italiane.

I provvedimenti cautelari