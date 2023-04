Il calcio italiano trema: perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza nelle sedi delle società sportive Lazio, Roma e Salernitana

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza , su disposizione della Procura di Roma, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici società calcio As Roma. L’indagine, relativa compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, si riferisce ad operazioni di mercato avvenute nel 2017, 2018, 2019 e 2021.

Analoghi accertamenti di polizia giudiziaria (perquisizione e sequestro) , sempre da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza su disposizione della procura di Tivoli, hanno riguardato anche le sedi della Lazio e della Salernitana. In questo ultimo caso, al vaglio degli investigatori, ci sono alcune operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società tra le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Le perquisizioni sono state disposte al fine di acquisire, come previsto dall’art. 247 c.p.p., documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi, ed in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti.