I “servizi” inglesi del Mi6 saranno guidati da una donna per la prima volta in 116 anni

Blaise Metreweli, 47 anni, assumerà l'incarico di direttrice entro la fine dell'anno, succedendo a Sir Richard Moore

Per la prima volta nei suoi 116 anni di storia, il servizio segreto esterno britannico – noto come Mi6 – sarà guidato da una donna. Entro la fine dell’anno Blaise Metreweli, 47 anni, assumerà l’incarico di direttrice , succedendo a Sir Richard Moore. Attualmente a capo della divisione “Q“, responsabile di tecnologia e innovazione, Metreweli si è detta “orgogliosa e onorata” della nomina. La prima in 116 anni di storia dell’organizzazione alla cui fama ha contribuito non poco la saga delle fantasmagoriche avventure di James Bond, nate dalla penna di Ian Fleming. E che finora aveva visto una donna al comando solo nella finzione cinematografica del personaggio interpretato da Judi Dench in vari film di 007.

Con un passato anche ai vertici dell’Mi5 (il servizio segreto interno), la Metreweli ha maturato esperienza soprattutto in Medio Oriente ed Europa. Il premier Keir Starmer ha definito la nomina “storica“, sottolineando che arriva in un momento in cui “il lavoro dell’intelligence è più vitale che mai“. Il ministro degli Esteri David Lammy, cui spetta la supervisione dell’Mi6, l’ha definita la “candidata ideale per affrontare l’instabilità globale e le minacce emergenti”, preferendola in extremis a un’altra donna, data da mesi per favorita dai media: la sperimentata Barbara Woodward, diplomatica di carriera d’altissimo rango, al pari di vari numeri uno recenti dei servizi esteri. Woodward, capo missione di Londra all’Onu e già ambasciatrice a Pechino, ha forse pagato la campagna di sospetti alimentata dai tabloid sulle buone relazioni coltivate per dovere d’ufficio in Cina.

Blaise Metreweli

Metreweli guiderà il servizio in una fase di sfide senza precedenti, secondo la Bbc: dalla cooperazione ostile tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, all’evoluzione tecnologica che impone all’Mi6 di reinventarsi in un mondo dove l’intelligence si gioca anche online e dallo spazio. Il suo predecessore Moore ha lodato la collega come “una delle nostre menti più brillanti della tecnologia. Il premier laburista inglese dal G7 in Canada, rivendicando in pieno – all’unisono con il ministro degli Esteri, David Lammy – una scelta a cui fanno da sfondo scenari internazionali da incubo e piani di riarmo a go-go. Un momento nel quale «il Regno Unito sta affrontando – nelle sue parole – minacce senza precedenti: da quelle delle navi spia che si aggirano nelle nostre acque a quelle di hacker ostili i cui sofisticati piani informatici mirano a sabotare i nostri servizi pubblici”.

La neo-nominata si autodefinisce «una geek», cioè una “smanettona” informatica . In passato ha ricoperto altri incarichi di coordinamento sia nello stesso MI6, sia nell’MI5, l’agenzia che si occupa di controspionaggio e antiterrorismo interno. Ma le scarne note biografiche condivise in pubblico dal servizio – e dal Foreign Office, il ministero chiamato a coordinare l’intelligence estera – riferiscono di come abbia avuto avuto pure ruoli «operativi» in imprecisati Paesi europei e mediorientali. Laureata in Antropologia nella prestigiosa Università di Cambridge, vanta inoltre trascorsi agonistici nel canottaggio: avendo partecipato 19enne alla Women’s Boat Race del 1997, versione femminile della celeberrima competizione annuale a remi fra Oxford e Cambridge.