GP Monaco. Norris pole position, Leclerc con il cuore si piazza al secondo posto in prima fila

Norris ha guidato da fenomeno durante le prove a Monaco: con un tempo clamoroso 1'09''954 non solo ha strappato la "pole" all'idolo di casa Charles Leclerc, ma ha segnato anche il nuovo record di pista. Il britannico non scattava dalla prima casella dal GP d'Australia

dalla nostra inviata a Monaco | Silvia Signore

Lando Norris conquista la pole position nelle qualifiche del Gp di Monaco grazie ad una prestazione straordinaria, a dir poco perfetta che gli vale anche il record della pista il miglior giro in 1’09’’954. Per il pilota britannico arriva l’11ª pole sull’11° circuito diverso Secondo il padrone di casa: il monegasco Charles Leclerc staccato di appena 109 millesimi, che ha sfiorato la pole con un giro mostruoso, . Completa la top 3 Oscar Piastri che riconosce l’impresa del compagno di squadra: “Norris era difficile da battere oggi, complimenti”. Quarta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton che commenta: “Sarà bellissimo avere due soste”.

Norris ha guidato da fenomeno durante le prove a Monaco : con un tempo clamoroso 1’09”954 non solo ha strappato la “pole” all’idolo di casa Charles Leclerc, ma ha segnato anche il nuovo record di pista. Il britannico non scattava dalla prima casella dal GP d’Australia: “L’aspettavo da tanto questa pole, mi sento molto bene. Non credo che vi rendiate conto di quanto sia bello dopo le tante difficoltà degli ultimi mesi. E qui, in un posto difficile, e anche contro l’eroe di casa”. Un risultato conquistato dopo tanto lavoro: “Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per avere una giornata come questa. Non abbiamo corso nessun rischio e abbiamo fatto la scelta che credevamo migliore. Il team ha fatto un lavoro straordinario, quindi grazie a tutti: non sono giornate che possono venire facilmente. Sono felice di aver ridato qualcosa indietro al team. La cosa complicata è mantenere la concentrazione e trovare costanza su questa pista. Penso di aver fatto un bel giro, è una sensazione fantastica.“

Con l’introduzione dell’obbligo di due soste, la vittoria in gara del pilota britannico alla guida della McLaren potrebbe anche non essere del tutto certa: “Sappiamo di non avere la macchina per non puntare alla vittoria, ma questo weekend sta andando bene. Sappiamo che sarà difficile, ma io amo i circuiti cittadini, mi piace attaccare dando il massimo e correre dei rischi. A volte paga, altre no. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti. Sulla carta poteva essere un weekend negativo, ma non è andata così male”.

Leclerc ha sfiorato il bis dopo l’impresa del 2024, quando partendo dalla pole ha vinto per la prima volta a Monaco sul circuito di casa : “C’è sempre qualcosa in più che si può fare, ma questo era il meglio che potessimo fare. Peccato per il primo giro perché ti dà fiducia per il secondo, ma ho trovato molto traffico. Sono molto frustrato per la pole mancata”. Il pilota ferrarista aggiunge ai microfoni di Sky: “Sono deluso, qui le qualifiche sono tutto e partendo secondi è difficile superare. Però sono contento per il team e il lavoro fatto”.

Sulla gara Charles spiega: “Prima di tutto c’è una scelta da fare tra prendere tutti i rischi per provare a vincere: c’è una piccola parte di me che mi dice quello. L’altra parte dice che dobbiamo prendere anche punti importanti qualsiasi posizione siamo domani. Noi abbiamo bisogno di punti perché in questo momento la macchina non ce l’abbiamo ancora per puntare a cose grandi. Detto questo, se c’è una minima opportunità di andare a cercare quella prima posizione, proverò a prenderla. Per le strategie dobbiamo essere bravi a leggere abbastanza presto nella gara in quale direzione i team vanno.“

Il suo compagno di scuderia Lewis Hamilton partirà quarto , ed ha così commentato l’introduzione dell’obbligo delle due soste: “Non so cosa faremo a livello di strategia. L’anno scorso c’è stata la Safety al primo giro e poi un treno per tutta la gara: è stato molto noioso. Per cui è bellissimo avere due soste. Ho scelto di tenere due set di gomme hard, mentre Leclerc ha scelto due set di medie: spero possa fare una piccola differenza, però aspettiamo di vedere cosa succederà e poi vedremo di giocarci queste carte.”