Sole e sempre più caldo, l’escalation termica: le previsioni meteo

Che tempo farà fino a domenica 24 maggio

Dai temporali al caldo anomalo, è iniziata ufficialmente sull’Italia l’escalation termica. Fino a metà della prossima settimana, spiegano infatti gli esperti, assisteremo a una vera e propria parentesi estiva con termometri che registreranno un’anomalia di ben 6-7°C oltre la media del periodo. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio, e per i giorni a venire.

Il caldo anomalo inizierà a farsi sentire in modo marcato già dalle prossime ore . Entro domenica raggiungeremo valori tipicamente estivi in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32°C, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma).



Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 (e non di Luglio, anche se le temperature ci faranno credere il contrario!) è atteso per l’inizio della prossima settimana. La giornata campale sarà mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale. Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35°C, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34°C!

Al Sud, invece, i valori saranno leggermente più bassi: questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione dell’anticiclone africano: la struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul Canale della Manica, espandendosi da lì verso l’Italia e colpendo con la sua aria rovente, in modo più diretto, le nostre regioni centro-settentrionali. Ma cosa succederà dopo il picco canicolare di mercoledì 27 maggio? Entrando nel campo delle tendenze a lungo termine (che come sempre vanno prese con le pinze), i modelli matematici indicano un possibile ribaltone.

Un’incursione di aria più fresca proveniente dai Balcani potrebbe scontrarsi con l’enorme quantità di aria calda e umida accumulata nei bassi strati nei giorni precedenti. Questo mix rischierà di generare forti temporali, specialmente al Centro e al Meridione. La seconda parte della prossima settimana potrebbe quindi rivelarsi marcatamente instabile: mattinate belle e assolate seguite da pomeriggi temporaleschi. In attesa di capire l’esatta evoluzione a lunga scadenza, è fondamentale prepararsi a questa prima ondata di calore. A livello biologico, il primo vero caldo dell’anno è il più pericoloso per il nostro organismo, che non ha ancora avuto il tempo di acclimatarsi.

Torna quindi ufficialmente la stagione delle classiche raccomandazioni, ma sempre vitali: tutelare le fasce più a rischio, gli anziani sono i soggetti più vulnerabili a questi sbalzi termici improvvisi. Assicuratevi che restino al fresco e idratati. Protezione solare massima: specialmente per i bambini, applicate abbondante crema solare. I raggi solari di fine maggio sono potenti quanto quelli di fine luglio. Idratazione costante: bevete molta acqua ed evitate l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni

Venerdì 22 maggio. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi.

Sabato 23 maggio. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato ma ventoso, alcuni temporali sulla Calabria.

Domenica 24 maggio. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia.