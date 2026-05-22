MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
23 Maggio 2026 14:06
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
23 Maggio 2026 14:06

Sole e sempre più caldo, l’escalation termica: le previsioni meteo

  • Meteo, Rubriche
Che tempo farà fino a domenica 24 maggio

Dai temporali al caldo anomalo, è iniziata ufficialmente sull’Italia l’escalation termica. Fino a metà della prossima settimana, spiegano infatti gli esperti, assisteremo a una vera e propria parentesi estiva con termometri che registreranno un’anomalia di ben 6-7°C oltre la media del periodo. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio, e per i giorni a venire.

Il caldo anomalo inizierà a farsi sentire in modo marcato già dalle prossime ore. Entro domenica raggiungeremo valori tipicamente estivi in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32°C, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma).

Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 (e non di Luglio, anche se le temperature ci faranno credere il contrario!) è atteso per l’inizio della prossima settimana. La giornata campale sarà mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale. Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35°C, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34°C!

Al Sud, invece, i valori saranno leggermente più bassi: questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione dell’anticiclone africano: la struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul Canale della Manica, espandendosi da lì verso l’Italia e colpendo con la sua aria rovente, in modo più diretto, le nostre regioni centro-settentrionali. Ma cosa succederà dopo il picco canicolare di mercoledì 27 maggio? Entrando nel campo delle tendenze a lungo termine (che come sempre vanno prese con le pinze), i modelli matematici indicano un possibile ribaltone.

Un’incursione di aria più fresca proveniente dai Balcani potrebbe scontrarsi con l’enorme quantità di aria calda e umida accumulata nei bassi strati nei giorni precedenti. Questo mix rischierà di generare forti temporali, specialmente al Centro e al Meridione. La seconda parte della prossima settimana potrebbe quindi rivelarsi marcatamente instabile: mattinate belle e assolate seguite da pomeriggi temporaleschi. In attesa di capire l’esatta evoluzione a lunga scadenza, è fondamentale prepararsi a questa prima ondata di calore. A livello biologico, il primo vero caldo dell’anno è il più pericoloso per il nostro organismo, che non ha ancora avuto il tempo di acclimatarsi.

Torna quindi ufficialmente la stagione delle classiche raccomandazioni, ma sempre vitali: tutelare le fasce più a rischio, gli anziani sono i soggetti più vulnerabili a questi sbalzi termici improvvisi. Assicuratevi che restino al fresco e idratati. Protezione solare massima: specialmente per i bambini, applicate abbondante crema solare. I raggi solari di fine maggio sono potenti quanto quelli di fine luglio. Idratazione costante: bevete molta acqua ed evitate l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni

Venerdì 22 maggio. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi.

Sabato 23 maggio. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato ma ventoso, alcuni temporali sulla Calabria.

Domenica 24 maggio. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35°C a metà della prossima settimana. Successivo probabile aumento dell’instabilità.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Nichi Vendola, salvato dalla prescrizione nel processo sull’Ilva di Taranto, ma deve dimenticarsi la Regione Puglia
23 Maggio, 2026
Privacy, multato un medico: non si può diffondere la foto di un malato senza il suo consenso
23 Maggio, 2026
Sondaggi: FdI e Lega trainano la rimonta, il centrodestra torna a crescere
22 Maggio, 2026
Flotilla, attivisti legati e inginocchiati: il video di Ben Gvir diventa un caso
21 Maggio, 2026
Per impegni istituzionali della premier Meloni, slitta l’udienza del processo a Corona per diffamazione
20 Maggio, 2026
Ravetto, dopo l'abbandono a Forza Italia, lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale
20 Maggio, 2026
Cerca
Archivi
Nichi Vendola, salvato dalla prescrizione nel processo sull’Ilva di Taranto, ma deve dimenticarsi la Regione Puglia
23 Maggio, 2026
Privacy, multato un medico: non si può diffondere la foto di un malato senza il suo consenso
23 Maggio, 2026
Sondaggi: FdI e Lega trainano la rimonta, il centrodestra torna a crescere
22 Maggio, 2026
Sole e sempre più caldo, l'escalation termica: le previsioni meteo
22 Maggio, 2026
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: tutti i big sul palco di Roma
21 Maggio, 2026

Cerca nel sito