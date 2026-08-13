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13 Agosto 2026 12:50
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13 Agosto 2026 12:50

Far west a Milano, rissa con spranghe e bottiglie in centro

  • Cronaca Lombardia, Cronaca Nera, Cronache
Scene da Far West con sassi e oggetti lanciati in strada nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Caos tra le auto.

Scene di violenza e Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata attorno alle 12.30 in strada, tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in Viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi, e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale.

Una scena particolarmente pericolosa, perché lo scontro si è consumato in piena mattinata e in mezzo al traffico. Le persone coinvolte si sono inseguite, picchiandosi, da una parte all’altra della carreggiata, tra i suoni dei clacson, con diverse vetture costrette anche a frenare bruscamente per evitare di essere coinvolte o di investire qualcuno. Le bottiglie e gli oggetti lanciati hanno attraversato la strada, mentre la rissa si è spostata a più riprese verso l’ingresso dei Giardini Montanelli. A quel punto sono arrivate le forze dell’ordine: alcuni Carabinieri sono scesi in strada, e hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla. La situazione è rientrata dopo una decina di minuti.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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