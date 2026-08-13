Far west a Milano, rissa con spranghe e bottiglie in centro

Scene da Far West con sassi e oggetti lanciati in strada nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Caos tra le auto.

Scene di violenza e Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata attorno alle 12.30 in strada, tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in Viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi, e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale.