Caldo africano, arriva la tregua di Ferragosto: temporali diffusi

Diminuiscono le città in massima allerta venerdì 14 agosto, rispetto alle 18 di giovedì. Tornano i bollini verdi

Pausa di Ferragosto dopo il caldo record che ha travolto l’Italia nella quarta ondata di calore dell’estate 2026. Venerdì 14 agosto l’afa concederà una tregua: dai 18 bollini rossi attesi per oggi, giovedì 13 agosto – quando l’allerta sarà massima a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo – il 14, su 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute, si passa a 7 città in allerta massima.

L’elenco delle città bollino rosso per il 14 agosto

Il livello 3 (indice di rischi per la salute della popolazione generale), sarà ‘solo’ per Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. L’ultimo aggiornamento del bollettino caldo mostra per la vigilia del 15 agosto una Penisola prevalentemente in giallo. Sarà livello 1 (di pre-allerta) in 17 capoluoghi: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. E in 3 città tornano i bollini verdi (livello 0): venerdì respirano Pescara, Trieste e Venezia.

Le previsioni meteo di Ferragosto