F1: tutte le novità del Gp del Bahrain

Fred Vasseur, team principal Ferrari ha così commentato l'attuale situazione: “Sappiamo che ci mancano ancora delle prestazioni per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura”.

di Silvia Signore

Il circuito internazionale del Bahrain si prepara ad accogliere il quarto appuntamento del Campionati Mondiale 2025 di Formula1. Un weekend impegnativo e con grandi aspettative rivolte soprattutto verso la scuderia di Maranello ormai al centro dell’attenzione in seguito alla squalifica in Cina ed a risultati ottenuti che non era come quelli che ci si aspettava nella gara di Suzuka. Oggi avranno inizio le prove libere 1 in cui vedremo scendere in pista Mercedes , Aston Martin e Williams che schiereranno rispettivamente, Frederik Vesti, Felipe Drugovich e Luke Browning per una delle due sessioni obbligatorie dedicate ai rookie.

Analizzando il quadro generale dei punti dopo i tre gran premi del mondiale sinora svolti, una classifica che vede la squadra dei Papaya boy guidata da Andrea Stella, la McLaren, al primo posto della classifica costruttori dopo le gare svolte da entrambi i piloti del team impegnati al massimo nelle loro performances in pista. Nella classifica del mondiale piloti è solo punto a separare Lando Norris , alla guida della McLaren con 62 punti da Max Verstappen, pilota team Red Bull Racing, con 61 punti, attuale campione del mondo in carica e vincitore del Gp del Giappone, vittoria che gli ha permesso di avvicinarsi al suo rivale Lando Norris così generando una situazione di forte tensione e competizione tra i due piloti più promettenti di questa stagione

Forte tensione anche in casa Ferrari, dove nessuno dei due piloti è ancora riuscito ad esprimere al meglio tutto il potenziale della nuova monoposto SF-25, che non soddisfa le aspettative e della quale già si parla dei possibili sviluppi come il nuovo fondo di cui resta l’ipotesi venga portato sul circuito di Sahkir e solo lì si deciderà se usarlo o meno nel corso delle prove libere di questa settimana.

La delusione di molti e i punti interrogativi nascono proprio da lì, dal non capacitarsi come la “Rossa” di Maranello, così cambiata e inneggiata sia quarta in classifica e insegua la McLaren praticamente a tre decimi. Ma la realtà con cui fare i conti è questa: una monoposto che sta offrendo dinamiche ancora poco chiare di operatività, costretta a girare con altezze che ne azzoppano la prestazione. Lo scorso mondiale costruttori si è concluso con la Mclaren al primo posto e la Ferrari in seconda posizione, un mondiale che si è disputato fino all’ultima gara di Abudhabi, e che vedeva le due macchine competere tra loro molto forti e vicine per la lotta del titolo. Situazione che adesso sembrerebbe essere più che lontana.

Fred Vasseur, team principal Ferrari ha così commentato l’attuale situazione: “Sappiamo che ci mancano ancora delle prestazioni per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura”. Sugli obiettivi della scuderia di Maranello ha aggiunto : “Il fatto che la quarta gara della stagione si disputi in Bahrain ci offre la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa. Dobbiamo curare nei minimi particolari tutte le fasi del weekend, consapevoli che anche solo un decimo di guadagno può significare stare davanti ad alcuni dei nostri rivali tanto al sabato in qualifica che la domenica in gara”.

Fred Vasseur, team principal Ferrari

In queste ore è diventando virale un video di una breve intervista rilasciata da Hamilton nel ‘ring’ in Bahrain, nella giornata di giovedì in occasione del media-day. Un giornalista ha chiesto al pilota britannico: “Cosa potresti dire ai nostri spettatori che si aspettano qualcosa di magico da te? Cosa diresti loro?“. La risposta del pilota ha certamente spiazzato tutti i suoi fan e tutte le grandi aspettative che gli erano state rivolte, senza considerare tutto il lavoro di marketing generato prima dell’inizio della stagione per creare spettacolarizzazione data dall’arrivo del sette volte campione del mondo.

Una domanda, quella del giornalista che celava un complimento ma la risposta data dal pilota britannico ha sicuramente scosso tutti invitando i tifosi del Cavallino a non aspettarsi miracoli irrealizzabili: “Non fatelo. È semplice. Non aspettatevi nulla, guardate e divertitevi. Stiamo lavorando il più possibile, quindi non posso dire altro. Non ho altro da aggiungere”. Un commento forse che non ci aspettava, ma che d’altra parte è più che comprensibile pensando alle difficoltà di queste prime gare e forse all’errore compiuto nel genare alte aspettative. In questo momento al team Ferrari serve tanto lavoro, non le magie.

Un week end questo dedicato come gia anticipato anche ai rookie. Oltre a Vesti, Drugovich e Browning , anche Dino Beganovic Il pilota svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy farà il proprio esordio in una sessione ufficiale di Formula 1, prendendo il posto del monegasco, Charles Leclerc nelle FP1, sarà impegnato al volante della Ferrari SF-25.

Per le prime prove libere della squadra delle frecce d’argento di casa Mercedes, Vesti prenderà il posto di George Russell ed ha cosi commentato il suo debutto: “All’inizio dell’anno, mi sono posto l’obiettivo di massimizzare ogni possibilità che ho al volante di una vettura di F1 nel 2025, ed è questo che spero di raggiungere in Bahrain. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra, George e Kimi a prepararsi per il resto del weekend. Sono grato a Mercedes per avermi dato ancora una volta questa opportunità.”

Il pilota brasiliano, Drugovich campione della Formula 2 nel 2022 ha messo a segno ormai cinque sessioni di libere nel corso delle stagioni passate e questo venerdì ne completerà una sesta con l’Aston Martin. “Sono molto felice di essere di nuovo in F1, soprattutto all’inizio della stagione. Mi sono preparato al simulatore per avere un assaggio della macchina, e il Bahrain è una pista che conosco bene e mi piace molto. Sono entusiasta di contribuire e dare al team i dati necessari per eseguire al meglio questo fine settimana. Grazie a tutto il team per il loro continuo sostegno.”