F1: Gp Spagna. Piastri vince ancora, Leclerc una rimonta da podio

Il podio di Charles a rischio per un contatto con Verstappen, penalizzato dalle gomme e da una collisione con Russell che gli costa la retrocessione in decima posizione. Hamilton, altro flop: arriva dietro alla Sauber di Hulkenberg

di Silvia Signore

Doppietta McLaren al Gp di Spagna di Formula 1: vince Oscar Piastri, alle sue spalle Lando Norris. Podio insperato per la Ferrari di Charles Leclerc, che approfitta delle scelte sbagliate di Max Verstappen su Red Bull, che è stato penalizzato di 10″ per un contatto con George Russell così retrocesso in decima posizione dopo aver chiuso al traguardo al quarto posto: una squalifica e piazzamento che gli fanno perdere 24 punti su Oscar Piastri. Settimo posto per l’altro ferrarista, Lewis Hamilton.

È stata necessaria l’uscita in pista della Safety Car ad accendere la gara della Ferrari. Fino al giro 55 Hamilton e Leclerc avevano lottato praticamente solo tra di loro – al decimo giro Lewis aveva lasciato passare Charles – e poco altro. Dopodichè Leclerc si scatena: alla ripartenza lotta con Verstappen e lo supera, conquistando un insperato podio, che dopo una lunga investigazione i commissari di gara hanno deciso di non penalizzarloa. Non vale lo stesso per Hamilton mai in grado di tenere il passo del compagno e clamorosamente sorpassato dopo la safety car da un super Hulkenberg .

Il contatto dall’alto fra la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen

Perfetta la gara di Hulkenberg che conduce incredibilmente la sua Sauber al quinto presto precedendo a un deludente Hamilton , che arriva sesto. Alonso, autore di una super rimonta dopo un errore a inizio gara arriva 9° nel suo GP di casa.

A rendere imprevedibile la corsa ha contribuito l’uscita di pista dell’incolpevole Kimi Antonelli, costretto a un’escursione in ghiaia dopo un problema sulla sua Mercedes. Alla ripartenza Verstappen si ripresenta su gomma dura (l’unico a montarle) e ne approfitta Leclerc. Il ferrarista si incolla alla Red Bull numero uno, Verstappen scoda, si tocca anche con Russell e poi perde la testa: “Mi hanno colpito! Prima la Ferrari e poi la Mercedes!”. Dal box lo obbligano a cedere la posizione a Russell, lui in un primo tempo si rifiuta e dopodichè arriva di nuovo al contatto con l’inglese. Risultato? Penalità e 10a posizione.

F1 Gp Spagna: ordine d’arrivo

La classifica al traguardo:

Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) Norris (GB/McLaren-Mercedes) a 2″471 Leclerc (Mon/Ferrari) a 10″455 Russell (GB/Mercedes) a 11″359 Hulkenberg (Ger/Sauber-Ferrari) a 13″648 Hamilton (GB/Ferrari) a 15″508 Hadjar (Fra/Racing Bulls-Honda) a 16″022 Gasly (Fra/Alpine-Renault) a 17″882 Alonso (Spa/Aston Martin-Mercedes) a 21″564 Verstappen (Ola/Red Bull-Honda) a 21″826 Lawson (Nzl/Racing Bulls-Honda) a 25″532 Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari) a 25″996 Tsunoda (Giap/Red Bull-Honda) a 28″822 Sainz (Spa/Williams-Mercedes) a 29″309 Colapinto (Arg/Alpine-Renault) a 31″381 Ocon (Fra/Haas-Ferrari) a 32″197 Bearman (GB/Haas-Ferrari) a 37″065

F1, la classifica piloti

Queste le prime posizioni del Mondiale Piloti dopo il GP Spagna, nono gran premio del campionato 2025:

Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 186 punti Norris (GB/McLaren-Mercedes) 176 Verstappen (Ola/Red Bull-Honda) 137 Russell (GB/Mercedes) 111 Leclerc (Mon/Ferrari) 94 Hamilton (GB/Ferrari) 71 Antonelli (Ita/Mercedes) 48 Albon (Tha/Williams-Mercedes) 42 Hadjar (Fra/Racing Bulls-Honda) 21 Ocon (Fra/Haas-Ferrari) 20

F1, la classifica costruttori

Così il Mondiale Costruttori dopo il GP Spagna, nono round del campionato 2025: