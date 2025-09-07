F1, Gp di Monza: vince Verstappen. La Ferrari senza podio, Leclerc amaro: “Fa male, ci manca la macchina”

Il monegasco, 4° al traguardo, Hamilton (6°) e il team principal della Rossa, Vasseur, hanno commentato il GP d'Italia:

di Silvia Signore

Max Verstappen è tornato al successo in Formula 1 nel Gran Premio d’Italia 2025 dopo aver condotto una gara eccezionale. Il pilota della Red Bull ha letteralmente domina la gara sul tracciato di Monza rifilando oltre 20″ di gap alle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Quest’ultimo resta saldamente leader del Mondiale, ma il britannico gli ha rosicchiato 3 punti portandoi a -31 in classifica. Niente podio e solo quarto posto per la Ferrari di un solido Charles Leclerc, che ha raggiunto il massimo in questo weekend difficile per la “rossa” di Maranello. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, invece, si è piazzato al sesto posto alle spalle della Mercedes di George Russell. Ottima settima posizione per Alexander Albon (Williams), mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è arrivato nono alle spalle di Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) in seguito ad una penalità di 10″. Completa la top 10 Isack Hadjarm su Racing Bulls.

“È stata una grande giornata per noi. Abbiamo avuto un episodio sfortunato all’inizio , – ha detto Max Verstappen pilota della Red Bull, , dopo il trionfo nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 – ma poi la macchina volava. Per me è stato davvero piacevole, sono riuscito a gestire il ritmo molto bene. È stata un’esecuzione fantastica da parte di tutto il team. Siamo stati sul pezzo per l’intero weekend, è sempre bello vincere qui. Ho visto sin da subito che il ritmo era buono, infatti sono riuscito a recuperare rapidamente la testa. Ci proverò anche nelle prossime gare“.

Le parole di Norris e Piastri

“Ho cercato di tenere la macchina in frenata in curva 1, ma i duelli con Max sono sempre duri. ha dichiarato l’altro pilota della McLaren, Oscar Piastri.Non avevamo la velocità della Red Bull, è stato un weekend complicato. È stato comunque divertente, una bella gara. Io ho dato tutto quello che potevo, ho cercato di lottare contro Max ma non si poteva fare di più. Lui ha prevalso e ha meritato la vittoria. Pit-stop? Non so cosa sia successo, sono rimasto lì per parecchio tempo. Succede, tutti possono commettere errori in un team“, le parole di Lando Norris. pilota della McLaren.

“Forse i miei primi giri non sono stati i migliori. Avevamo un buon passo rispetto a Leclerc e l’ho superato, ma da quel momento in poi è stata una gara abbastanza tranquilla. Ho fatto un po’ di fatica nella prima parte, non era esattamente come volevo. Quando le gomme hanno iniziato a degradarsi sono migliorato e questo non è un buon segno. Sono contento dei punti, accetto questo risultato. La soft sembrava una buona gomma da montare e siamo rimasti fuori in attesa di una safety car. Avrei preferito prestazioni migliori, ma nel complesso è stato un buon weekend“.

Al termine del Gran Premio d’Italia di Formula 1 ai microfoni di Sky Sport il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, ha commentato con amarezza la propria prestazione: “È stato difficile nei primi giri. Ho provato a seguire delle macchine che andavano più forte, quando fai questo la macchina parte un po’ dappertutto, è stata una gara da rally nei primi 5-6 giri, poi ho dovuto recuperare le gomme nella parte posteriore per 10 giri e quello ci ha fatto perdere abbastanza tempo. Però non ho rimpianti, alla fine ci ho provato. Mi dispiace solo che, in un weekend così speciale e con il sostegno che abbiamo, sarei stato contento se avessimo fatto di più, ma non ci siamo riusciti. Fa male, è da un po’ che stiamo aspettando il nostro momento. Ci provo e ci proveremo fino alla fine a fare in modo che arrivi. Ora c’è Baku, è una pista che mi piace tanto. Ci credo, ma il passo della macchina si vede in gara e in questo momento, purtroppo, non ce l’abbiamo. Speriamo arrivi a breve per poter lottare in maniera consistente per la vittoria“.

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, sempre ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Si è vista una bella lotta in partenza, siamo stati in competizione con Piastri all’inizio. Probabilmente abbiamo consumato tanto le gomme nei primi giri e nei successivi dieci abbiamo sofferto un po’. Poi il passo è tornato e siamo riusciti ad estendere lo stint. La pista è migliorata tanto nel corso della gara, il degrado delle gomme era quasi nullo. Il margine era di pochi centesimi. Domani esamineremo tutto e capiremo se si poteva fare qualcosa meglio. Paragonandoci alla McLaren, per noi è stato uno dei weekend migliori. Qui c’è un’atmosfera incredibile, solo venendo a Monza si può capire la passione dei tifosi“